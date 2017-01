Fredag ble det klart at politidirektør Odd Reidar Humlegård legger ned 126 politistasjoner og lensmannskontorer i Norge. Men vedtaket innebærer ikke bare nedleggelser.

På Bergen lufthavn opprettes det en ny politistasjon. Den blir inspirert av politistasjonen på Gardermoen.

– Ja, det kan du godt si. Nå er Flesland etter hvert så stor i form av trafikkmengde at vi synes at også Flesland bør få en sånn type enhet, og du kan godt sammenligne med Gardermoen, selv om de er en del større enn oss, sier politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad.

Nye Bergen lufthavn Ekspandér faktaboks Den nye terminalen blir fire ganger så stor som den nåværende. 63 000 nye kvadratmeter gir plass til 4 millioner flere reisende i året (totalt 10 millioner).

Kapasiteten øker med 6 nye gate-er. Terminalen får åtte effektive sluser i sikkerhetskontrollen. Kontrollsonen er 45 meter bred. Like bred som Torgalmenningen. Det blir nytt bagasjeanlegg som håndterer 2500 kofferter i timen. Det er over dobbelt så mange som nå.

Det blir 28 innsjekkingsskranker, de fleste med selvbetjente bagdrop, men det blir også betjente skranker. Man får fornybar energi i form av miljøvennlig fjernvarme fra BKK og energilagringstanker som halverer behovet for kjølemaskiner. Den nye terminalen har teleslynger i skranker og gate-område, totalt 340m2. Det gjør det enklere å høre det som blir sagt. Takarealet blir på 16.000 kvadratmeter. Det er like stort som to Brann stadion. Den nye terminalen får 10:000 kvadratmeter glass i fasader og tak, noe som slipper inn rikelig med dagslys i hele bygget. Det reduserer bruken av elektrisk belysning, og sparer miljøet. Den nye terminalen har et fullautomatisert bagasjehotell som muliggjør tidlig innsjekket bagasje. Det gir større frihet for tilreisende fra hele regionen. Et takoverbygg som dekker hele 30 meter utenfor bygget, gjør at man kan gå tørrskodd inn og ut av bygget. Det blir heis og rulletrapp i alle broene som leder ut til flyet Det gjør det enklere for alle å ta seg både inn og ut av flyet.

ÅPNER NY STASJON: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det har blitt mer av de vanlige politioppgavene

I dag kan reisende henvende seg til politivakten i tredje etasje i terminalen. Til høsten åpner den nye terminalen på flyplassen, noe som vil gi økt kapasitet i antall reisende.

Det er også en del av grunnen til at det opprettes en egen politistasjon, men Songstad sier de har sett behovet allerede.

– Vi har mye polititjeneste der oppe fra før, i form av grensekontroll og andre aktiviteter. Det som nå skjer er at vi får en ressursøkning på Flesland på grunn av mer aktivitet der oppe. Vi ser at det har blitt mer av de vanlige, løpende politioppgavene. Nå formaliserer vi det og lager et eget tjenestested der oppe, slik at de som jobber der også får en mer fast forankring til Flesland som arbeidsplass, sier politimesteren.

Han sier det foreløpig er uklart hvor mange som skal jobbe på den nye politistasjonen, og når den opprettes formelt.

– Den nye terminalen skal jo være i aktivitet fra september, så er det ikke helt sikkert når vi kommer opp og går med nytt tjenestested, sier Songstad.

Forventer mer å gjøre for politiet

Humlegårds vedtak er i tråd med det Songstad anbefalte. Da han ga sin tilråding til ny struktur i Vest, viste Songstad også til at Bybanen skal gå til flyplassen da ha omtalte Flesland-stasjonen i en pressemelding:

– Da Nesttun og Lagunen ble endestoppsteder, medførte det en økning i kriminaliteten. Politiet må uansett være til stede ved Bergen lufthavn på grunn av passkontroller i Schengen-samarbeidet. I tillegg forventes det en økning i tradisjonelle politigjøremål i form av ordens- og etterforskningsoppgaver. Politiet har allerede lokaler på lufthavnen med muligheter for publikumsekspedisjon som samlet sett gjør det naturlig å lokalisere en politistasjon ved lufthavnen.