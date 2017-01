Vil legge ned 126 av politiets tjenestesteder

– Dette er en av mange grep vi er i gang med for å skape bedre politi landet rundt, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under pressekonferansen fredag.

126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.

Politimestrene foreslo i utgangspunktet å legge ned 130 av dagens lensmannskontorer. Men i dag ble den endelige kuttlista presentert. I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

I Nordland politidistrikt berges Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor. Dessuten skal lensmannskontorene Smøla i Møre og Romsdal og Drangedal i Sør-Øst politidistrikt videreføres.

Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

– Kravet fra Stortinget er at 90 prosent av befolkningen i distriktet skal ha en reisevei på maksimalt 45 minutter til nærmeste tjenestested. I det vi har lagt frem er det 98,6 prosent som ligger innenfor dette, derfor ligger vi godt innenfor kravet, sier Humlegård.