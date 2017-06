Lørdag ettermiddag ble etterforskningslederen i Vest politidistrikts Operasjon Dark Room tildelt prisen «Årets løvetann».

«Hun var raskt våken nok til å se konturene av en større overgrepssak, og avdekket grusomme forbrytelser mot barn i alle aldre», heter det i begrunnelsen, der også de andre Dark Room-etterforskerne roses.

«Takket være dem er blant annet barn som det var planlagt overgrep mot selv før de var født, reddet».

– Det er veldig fint å få denne anerkjennelsen. Det setter jeg veldig stor pris på. Dette viser også at vi fremdeles klarer å holde fokus på overgrep mot barn, sier Hilde Reikrås til NRK etter utdelingen.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks 20. november 2016 ble det kjent at minst 51 menn var involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

Mennene skal ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene var hjemmehørende i Vest politidistrikt.

Databeslaget som ble gjort, var på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet hadde per november 2016 identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en oppdatering på Dark Room-arbeidet. Der fremkom det at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep, i hovedsak utført på Filippinene.

Totalt har Vest politidistrikt per 30. mai 2017 opprettet 84 saker i Dark Room-komplekset. 37 av disse tilhører Vest politidistrikt. Resten fordeler seg på andre norske politidistrikt, mens to saker er oversendt svensk og dansk politi.

Dark Room fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut 2017.

– Et meget bra halvannet år

Prisen deles ut av organisasjonen «Løvetannmarsjen», og går til personer eller grupper som har utmerket seg ved å hjelpe overgrepsutsatte barn. Monika-varsler Robin Schaefer er blant dem som har mottatt prisen.

Reikrås har tidligere fortalt NRK hvordan de sterke inntrykkene preger politifolkene.

Men etterforskningslederen har ingen planer om å la belastningen stoppe henne fra å avsløre flere overgripere, selv om hun nå har jobbet med vanskelige barneovergrepssaker sammenhengende i halvannet år.

– Jeg har egentlig bare blitt enda mer motivert. Vi klarer å utrette positive ting, får fokus på sakene, og klarer å få barn ut av overgrepssituasjoner. Det er veldig, veldig motiverende. Så for meg har dette vært et og et halvt år som har vært meget bra, sier etterforskningslederen.

DELER PRISEN: – Jeg tar imot denne prisen på vegne av alle etterforskerne i Operasjon Dark Room, sa Hilde Reikrås i takketalen, som hun også brukte til å understreke at vi alle har et ansvar for å ta vare på, beskytte og tro på barn. – Ta barn på alvor, appellerte etterforskningslederen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Takkes av overgrepsutsatte

Allerede uken etter at Reikrås og kollegaene for første gang fortalte om Dark Room-prosjektet i media i november i fjor, strømmet blomsterhilsenene og takkebrevene inn. Det har bare fortsatt, forteller etterforskningslederen.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger, både fra mennesker som har opplevd overgrep tidligere, og fra andre, om at dette betyr mye for dem, sier hun.

Etter prisutdelingen i Bergen sentrum lørdag oppfordret Løvetannmarsjens leder Anna Kathrine Eltvik de fremmøtte om å legge «løvetennene» de hadde fått utdelt på trappen til Bergen Tinghus.

– Det er en symbolsk handling for at dem som jobber på tinghuset må fortsette å ta overgrep på alvor, sa Eltvik.

HOLDT APPELLER: SVs Oddny Irene Miljeteig (i midten) var blant dem som holdt appell før advokat og asylbarnaktivist Aina Heldal Bøe (t.h.) overrakte prisen til Hilde Reikrås (t.v.). Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jobber for å utfordre straffenivået

Reikrås var blant dem som fulgte oppfordringen.

Etterforskningslederen vil ikke snakke for mye om «politikken bak dette», som hun sier, men er åpen på at hun mener det norske straffenivået for barneovergripere kanskje er modent for revisjon.

– Jeg har jo sagt at i Operasjon Dark Room så har vi lyst til å utfordre, og kanskje gjøre noe med, straffenivået i disse sakene, og det jobber vi jo for. Overgrep mot barn får så store konsekvenser. Et helt liv kan bli ødelagt når man blir utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, sier Reikrås.