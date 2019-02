Ble vitne til knivdrapet: – Klarer ikke slutte å tenke på det

Mannen i 30-årene ble vitne til at 28 år gamle Said Bassam Chataya ble knivstukket og drept etter et masseslagsmål i Bergen.

Når NRK møter mannen søndag kveld, er han fortsatt sterkt preget av hendelsen. Han sier at han også har avgitt forklaring til politiet.

Fredag kveld rett etter klokken 21 ankom han og en kompis bensinstasjonen Circle K Viken. Da de skulle fylle kaffe så de offeret sitte på en sofa inne på bensinstasjonen sammen med to kompiser.

Mannen kjente ikke Chataya, men hadde sett ham på bensinstasjonen flere ganger før.

– Det så ut som de bestilte mat, og Chataya smilte til meg og kompisen min da vi så ham.

– Han begynte å stikke ham flere ganger

Da de skulle ut døren like etter, så de en gjeng på mellom fem og seks personer som stod utenfor.

– Jeg la raskt merke til at en av dem hadde en kniv som han holdt mot brystet. Det var en del bevegelse og skriking.

Mannen forteller at Chataya gikk ut av bensinstasjonen like etter, og gikk bort til den drapssiktede.

– Han la armen rundt den drapssiktede og sa at de to kunne snakke sammen alene. Så spaserte de sammen bort mot vaskehallen.

Vitnet forteller at de så ut som venner, men at ting endret seg bare sekunder etter de startet å snakke.

– De snakket i rundt 15 sekunder før de begynte å slå hverandre. Så falt begge i bakken.

Han forteller at alt gikk så fort, og at han ikke rakk å se hvem som slo først. Selv holdt han seg ved inngangsdøren, et godt stykke unna de to.

– Like etter så jeg at den drapssiktede reise seg, og at han begynte å stikke offeret flere ganger. Han traff ham først på siden av hodet, så rundt halsen og i brystet.

30-åringen forteller at flere andre på stedet slåss.

– Jeg så en som sparket en annen et lite stykke unna.

Han forteller at han raskt løp bort til offeret og tok av ham jakken for å se på skadene.

– Han blødde en god del, så jeg løp inn på bensinstasjonen og ba dem ringe nødnummeret.

Mannen forteller at den drapssiktede forlot stedet like etter.

– Han gikk tilbake til gruppen sin og så forlot alle stedet.

– Flere forsøkte å redde ham

Pressetalsmann i Circle K, Knut Hansen, bekreftet lørdag morgen at en av de ansatte på stasjonen forsøkte å hjelpe.

– Flere personer løp bort for å hjelpe den skadde mannen som lå på bakken, deriblant en av de to ansatte som var på jobb hos oss, sier Hansen.

Mannen i 30-årene forteller at han oppfattet situasjonen som svært alvorlig.

– Jeg begynte å skrike at vi burde ta ham i bilen min og kjøre ham til legevakten.

Han forteller at de andre var enige om å vente på nødetatene, og gi førstehjelp på stedet.

– En begynte med førstehjelp, mens en annen trykket på sårene med papir.

Etter noen minutter så han at offeret begynte å bli blekere.

– Kompisen hans holdt ham i armen og prøvde å snakke med ham for å holde ham bevisst.

ÅSTEDET: Videoovervåkingen viser ifølge politiet hvem som knivstakk 28-åringen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Politiet rykket med flere patruljer

Klokken 21.30 fikk politiet melding om at mellom fem til ti personer var involvert i et masseslagsmål på bensinstasjonen og rykket ut med flere patruljer.

30-åringen forteller at politiet ankom omlag åtte minutter etter at de hadde ringt nødnummeret. Deretter kom ambulansen.

– De satte ham først inn i politibilen, så i ambulansen. Deretter kjørte de ham vekk.

Mannen forteller at han tenker på hendelsen hele tiden.

– Jeg klarer ikke slutte å tenke på det som har skjedd. Jeg fikk sjokk.

Chataya ble fraktet til akuttmottaket Haukeland sykehus, hvor han senere ble erklært død klokken 22.20 som følge av skadene.

TIL MINNE OM OFFERET: Søndag formiddag lå det blomster ved åstedet der 28-åringen ble knivstukket. Foto: Sindre Helgeheim / NRK

– Det var en relasjon mellom

Advokat Jørgen Riple forsvarer den drapssiktede mannen. Etter avhøret med sin klient søndag ettermiddag bekrefter han overfor NRK at de to hadde en relasjon.

– Den drapssiktede hadde en relasjon til offeret. Mer enn dette kan jeg ikke bekrefte.

Riple forteller at den drapssiktede foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt han erkjenner seg straffskyldig.

– Han vet det er en stor sannsynlighet for at han blir varetektsfengslet i morgen.

Ifølge forsvareren visste ikke klienten at den 28 år gamle mannen var død før Riple selv informerte han om det.

– Det gikk tungt inn på han, sa han til NRK lørdag formiddag.

12 personer pågrepet

Siden politiet fikk melding om knivstikkingen, har det pågått en omfattende etterforskning. 25 politietterforskere jobber nå med saken.

Natt til lørdag og i løpet av lørdagen ble 10 personer pågrepet, deriblant en mann født i 1997 som er siktet for drapet. Ni personer ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse.

Under en pressekonferanse søndag bekreftet politiet at ytterligere to har blitt pågrepet.

– De er siktet for falsk forklaring til politiet, sier politiinspektør May-Britt Erstad, seksjonsleder ved Felles enhet påtale.

Alle de 12 siktede i saken skal være kjenninger av politiet, og kjenner hverandre fra tidligere.

Av de 12 siktede i saken, er det kun den drapssiktede som vil bli fremstilt for varetektsfengsling, bekrefter politiet.

– Per nå er det klart at en av personene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Og det er den personen som er siktet for drap, sier Erstad.