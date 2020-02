22-åring dømt til 11,5 års fengsel for Circle K-drapet

Straffen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, som på forhånd hadde bedt om 11 og et halvt års fengsel for 22-åringen, som var tiltalt for drapet på sin fetter, Said Bassam Chattaya (28).

Det er et halvt år under «normalstraffen» for forsettlig drap, som er tolv år.

Han må betale 1.050.000 kroner i erstatning til avdødes mor og to barn.

I tillegg til drap er han også dømt for trusler og mishandling mot sin tidligere samboer og tre andre personer. 22-åringen må betale 80.000 i erstatning til ekssamboeren.

Vurderer å anke

– Min klient var forberedt på en lang straff og straffeutmålingen er innenfor det vi forventet. Vi er derimot skuffet over over at han også er dømt for tiltalens punkt to. Spørsmålet er om en anke er verdt belastningen, sier 22-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple.

Den tiltalte har erkjent straffskyld for drapet som skjedde ved Circle K-stasjonen på Danmarks plass i Bergen i februar i fjor.

Tilståelsen var ifølge aktor formildende. Samtidig mente hun at de ni knivstikkene burde føre til strengere straff.

DREPT: Said Bassam Chataya døde etter flere knivstikk. Foto: Widescreen / NRK

Hevdet å ikke huske drapshandlingen

Under sin forklaring i retten, hevdet den tiltalte at han ikke husket drapshandlingen.

Overvåkningsvideo viser at den tiltalte knivstakk Chataya ni ganger på 13 sekunder. Ett av stikkene skal ha vært det dødelige stikket.

Forsvarer Jørgen Riple ba om rundt ti års fengsel for sin klient. Han sa seg enig med aktor om 355 dagers fradrag for varetekt.

Riple sa i retten at knivstikkingen i utgangspunktet var en forsvarshandling. Dette kan igjen bli tema hvis 22-åringen bestemmer seg for å anke dommen.

– I dommen legger retten først til grunn at avdøde var i besittelse av en hammer. Senere i dommen skriver retten at han var ubevæpnet. Det er en logisk brist der, etter min mening, sier forsvarer Riple.

DRAPSVÅPENET: En av knivene, som ble funnet like ved åstedet natt til 16. februar, er ifølge kriminalteknikerne drapsvåpenet. Foto: Vest politidistrikt

Ville anmelde tiltalte bare timer før drapet

Det som skal ha ledet opp til masseslagsmålet og knivstikkingen, var ifølge tiltalte en krangel med en kompisene av Chataya. Krangelen skal ha handlet om den tiltaltes tidligere samboer, og skjedde over telefon dagen før drapet.

I tillegg til drapet sto 22-åringen tiltalt for vold mot sin tidligere samboer og trusler mot tre andre personer. I retten erkjente han straffskyld for noen av truslene, men ikke for mishandling av sin tidligere samboer. Tiltalte ble likevel dømt også for dette forholdet.

Ekssamboeren fortalte under sin forklaring at hun skal ha dratt på politihuset og ringt politiet dagen drapet skjedde. Dette var for å forsøke å anmelde den tiltalte for trusler mot henne.

Den tiltaltes forsvarer mener bevisbyrden for vold mot den tidligere samboeren ikke er oppfylt. Han ba om at hans klient skulle frifinnes for dette.

– Vi er skuffet over at han også er dømt for dette forholdet, sier forsvarer Riple.

FORSVARER: Advokat Jørgen Riple forsvarer den drapstiltalte 22-åringen. Her sammen med aktor Ellen Cathrine Greve. Foto: Valentina Baisotti / NRK

22 vitner var kalt inn til rettssaken, som hadde ekstra høy sikkerhet. Politiet var bevæpnet både i og utenfor rettssalen.

Ved flere av vitneforklaringene måtte den tiltalte forlate rettssalen.

Krever millionerstatning

Said Bassam Chataya etterlot seg to sønner på fire og fem år.

De to bistandsadvokatene til familien har samlet bedt om 1.050.000 kroner i erstatning. Den tiltalte og hans forsvarere ble enige med bistandsadvokatene om erstatningskravet.

Bistandsadvokat Beate Hamre fremmet et krav om 100.000 kroner i erstatning for ekssamboeren til den tiltalte. Forsvareren til 22-åringen mente denne erstatningen burde være på under 50.000 kroner.