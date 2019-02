Said Bassam Chataya (28) knivdrept i Bergen

– Familien har det slik man kan forvente i en slik situasjon. Det er et dramatisk dødsfall under dramatiske omstendigheter, sier bistandsadvokat Arild Dyngeland til NRK.

NRK har klarert publiseringen av navnet med familiens bistandsadvokat.

Politiet fikk varsel om hendelsen ved 21.30-tiden fredag kveld. Han ble fraktet til akuttmottaket Haukeland sykehus, hvor han senere ble erklært død som følge av skadene.

Dyngeland sier til NRK at familien mottok nyheten sjokk.

– De forstår ikke helt hva som har skjedd, sier han.

Med i TV-program

I 2010 var Said med i TV-programmet «Sjøsprøyt» på NRK. I programmet skulle ungdommer lære å seile sammen med ekstremseileren Jarle Andøy.

Den da 19 år gamle Said ble beskrevet som en musikkelsker, og at han likte basketball og å jobbe med ungdom.

– Sjarmøren Said er også klovnen i gruppen som liker å få de andre til å le, står det i programpresentasjonen.

Programleder Jarle Andøy sier det som har skjedd er meningsløst.

– Det er trist og meningsløst. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men det er tragedie når unge mennesker mister livet sitt for det som tilsynelatende meningsløse hendelser, sier han til NRK.

Samuel Massie er venn med 28-åringen. De gikk på samme folkehøgskole og var begge deltagere i NRK-programmet.

Han sier nyheten om kompisens dødsfall er tragisk.

– Said har betydd mye for meg i livet, og det som har skjedd er kjempetragisk. Det er veldig trist, sier han til NRK.

28-åringen er også en del av musikkmiljøet i Bergen. Han skal ha opptrådt under artistnavnet Araber1 de siste årene.

12 personer pågrepet

Siden politiet fikk melding om knivstikkingen, har det pågått en omfattende etterforskning. 25 politietterforskere jobber nå med saken.

Natt til lørdag og i løpet av lørdagen ble 10 personer pågrepet, deriblant en mann født i 1997 som er siktet for drapet. Ni personer ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse.

Under en pressekonferanse søndag bekreftet politiet at ytterligere to har blitt pågrepet.

– De er siktet for falsk forklaring til politiet, sier politiinspektør May-Britt Erstad, seksjonsleder ved Felles enhet påtale.

Alle de 12 siktede i saken skal være kjenninger av politiet, og kjenner hverandre fra tidligere.

– I det ligger det ikke mer enn at alle har minst én straffesak registrert, men vi kan ikke gå mer inn på det. Noen av dem er domfelt, noen har registrerte saker, sier Erstad.

– Preget

Av de 12 siktede i saken, er det kun den drapssiktede som vil bli fremstilt for varetektsfengsling, bekrefter politiet.

– Per nå er det klart at en av personene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Og det er den personen som er siktet for drap, sier Erstad.

Politiet vurderer forløpende om flere av de siktede vil bli varetektsfengslet, opplyser politiet.

FORSVARER: Advokat Jørgen Riple forsvarer som er sikta for knivdrap. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Advokat Jørgen Riple forsvarer den drapssiktede mannen. Han sier til NRK at han hadde et kort møte med klienten sin lørdag kveld.

– Spørsmålet om straffskyld var ikke et tema i det kortet møtet vi hadde, sier Riple.

Ifølge forsvareren visste ikke klienten at den 28 år gamle mannen var død før Riple selv informerte han om det.

– Det gikk tungt inn på han og prega samtalen, så det var ikke naturlig å gå inn på hva som egentlig skjedde på bensinstasjonen, sier han til NRK.