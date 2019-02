To nye pågrepet etter knivdrap i Bergen

En mann er siktet for drap, og ni andre er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en mann (28) ble knivstukket og drept i et masseslagsmål i Bergen fredag kveld.

Under en pressekonferanse søndag, opplyste politiet at ytterligere to personer nå er pågrepet i saken.



– De er siktet for falsk forklaring til politiet, sier politiinspektør May-Britt Erstad, seksjonsleder ved Felles enhet påtale.

De to mennene ble pågrepet lørdag kveld og natt til søndag. Politiet sier at det er satt inn massive ressurser i saken, og beskriver saken som svært krevende.

– Om de var på åstedet, eller kom til senere, det er jeg usikker på, sier hun.

En rekke vitner var til stede da slagsmålet brøt ut ved en bensinstasjon ved Danmarksplass, og politiet har tidligere bekreftet at den dødelige knivstikkingen ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Politiet har tidligere ikke ville kommentere foranledningen til drapet, men de har sagt at det er ingenting som tyder på at det var en planlagt handling.

– Disse personene kjenner hverandre fra tidligere. De er ikke avhørt, derfor er det umulig å gå i mer detalj rundt omstendighetene, sier politiinspektør Tore Salvesen, seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning.

Politiet sier at ingen av de 12 siktede i saken er «helt ukjent for politiet», men ønsker ikke å gi ytterligere detaljer.

– I det ligger det ikke mer enn at alle har minst én straffesak registrert, men vi kan ikke gå mer inn på det. Noen av dem er domfelt, noen har registrerte saker, sier Erstad.

– Preget

Av de 12 siktede i saken, er det kun den drapssiktede som vil bli fremstilt for varetektsfengsling, bekrefter politiet.

– Per nå er det klart at en av personene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Og det er den personen som er siktet for drap, sier Erstad.

Politiet vurderer forløpende om flere av de siktede vil bli varetektsfengslet, opplyser politiet.

Advokat Jørgen Riple forsvarer den drapssiktede mannen. Han sier til NRK at han hadde et kort møte med klienten sin lørdag kveld.

– Spørsmålet om straffskyld var ikke et tema i det kortet møtet vi hadde, sier Riple.

Ifølge forsvareren visste ikke klienten at den 28 år gamle mannen var død før Riple selv informerte han om det.

– Det gikk tungt inn på han og prega samtalen, så det var ikke naturlig å gå inn på hva som egentlig skjedde på bensinstasjonen, sier han til NRK.

ÅSTEDET: To personer var på jobb på bensinstasjonen da knivstikkingen skjedde. Det var en rekke vitner til hendelsen, og flere personer løp til for å hjelpe den skadde mannen som lå på bakken, deriblant en av de to ansatte. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Pågrepet forskjellige steder

Ingen av de 12 som nå er siktet i saken ble pågrepet ved åstedet, og politiet har bekreftet at de har gjennomført ransakelser på flere forskjellige adresser i byen.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å opplyse om de har kontroll på drapsvåpenet.

Politiinspektør Tore Salvesen sier at 25 etterforskere nå er satt på saken. Det jobbes nå med å avhøre vitner, samt tekniske og taktiske undersøkelser.

– I tillegg til avhør så bruker vi andre taktiske og tekniske virkemidler. Blant annet innenfor e-spor, telekommunikasjon osv., sier Salvesen.