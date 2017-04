Ber politikerne løfte E16 Bergen-Voss ut av NTP

– Vår plan var egentlig å få i gang prosjektet i 2019, sier Ringkjøb, som representerer Arbeiderpartiet og er skuffet dersom man må vente mange år før det første spadestikket kan tas.

Han får klar støtte fra leder i Aksjonsgruppen Ny E16, Laila Himle.

– Vi vet at for hver dag som går er vi nærmere neste ras. Spørsmålet er hvor stort det blir og hvor mange liv som kan gå tapt. Dette burde vi ikke diskutert i det hele tatt.

FRYKTER FARLIG VEI: Laila Himle er leder i Aksjonsgruppen Ny E16. Foto: NRK

Ny statistikk

Himle kunne i debattprogrammet torsdag kveld legge frem nye tall fra Statens vegvesen over ulykker med drepte og skadde fra 1992 og frem til i dag på E16 mellom Vågsbotn i Bergen og Voss. I denne perioden har det vært:

470 ulykker

168 personer er blitt hardt skadet eller drept

828 personer er blitt skadet

I samme periode har det gått rundt 300 ras over veien på strekningen

ETT AV RASENE: Dette gikk over E16 ved Bolstad i Voss kommune i juni i fjor. Foto: Leif Kåre Havås / Panorama Hardanger

– Regjeringen er garantist

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la i debatten vekt på at dagens regjeringen er den viktigste garantisten for at veistrekningen bil bli utbedret:

– Det er fire partier på Stortinget som er helt enige om å sette av 14,5 milliarder kroner til dette prosjektet, Frp, Venstre, Høyre og KrF. Vi overtok etter en regjeringen som ikke hadde satt av en krone til denne strekningen. Nå blir den prioritert.

MENER E16 BLIR PRIORITERT: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: NRK

Abid Raja fra Venstre lovet i debatten å snu alle steiner som finnes for å se om det er mulig å fremskynde utbyggingen:

– Vi har forpliktet oss til at denne veien skal bygges ut. Jeg har selv vært der og skjønner at det er en farlig vei. Vi har sagt at arbeidet skal ta til i 2022. Nå ser vi på om det er mulig å fremskynde dette hele til 2021.

– Ministeren har nå klart å flytte prosjektet frem fra 2024 til 2022. Jeg lover at vi skal snu på alle steiner for å se om utbyggingen kan starte enda tidligere, både her og på andre rasfarlige veier.

SER PÅ SEG SELV SOM EN GARANTIST: Abid Raja i Venstre. Foto: NRK

Invitert til Voss

Debatten ble avsluttet med at samferdselsministeren ble invitert til Voss 23. april, gjerne sammen med andre politikere.

Han var redd for at han denne dagen er på reise i Nord-Norge, men lovet å komme til Voss så raskt som mulig for å diskutere ny E16 mellom Bergen og Voss.

