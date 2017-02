Åpner for en indre trasé på Kyststamveien

Det var Bergensavisen som først skrev om den nye vendingen onsdag ettermiddag.

Hordaland fylkeskommune er nå i gang med å utarbeide sin høringsuttalelse til de foreslåtte planene.

– En pris på 43 milliarder kroner gjør dessverre hele prosjektet urealistisk slik det er i dag, sier Synnøve Solbakken til avisen.

Hun er Arbeiderpartiet sin fraksjonsleder i utvalg for miljø og samferdsel i fylkeskommunen. Der diskuterte de planene for ny E39 mellom Os og Stord på et møte onsdag.

KRITISK TIL HØYE KOSTNADER: Synnøve Solbakken representerer Arbeiderpartiet. Foto: Ingfrid Fossåskaret / NRK

Håper å få med seg SV

Foreløpig har ikke Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet flertall i fylket når saken skal behandles. Før saken skal behandles i fylkesutvalg og fylkesting håper de imidlertid å få med seg SV på laget.

​ – Vi er som kjent imot hele det fergefrie prosjektet, og uttalelsen fra de tre partiene går ikke langt nok, sier SVs Marthe Hammer til BA.

Hun mener et nytt forslag må inneholde et nei til bro over Bjørnefjorden.