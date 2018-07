– Nå er jeg ikke lenger redd for fremtiden til sønnen min, sier Amebachew Geburu Adhenome.

Han er far til Abenezer Adhenome, som skal begynne på skolen til høsten. Femåringen har alvorlig autisme, mangler språk og er fullstendig avhengig av å ha et sterkt støtteapparat rundt seg.

Det har han fått i Sogndal, der familien har bodd på asylmottak.

Men så ble mottaket lagt ned, og familien fikk beskjed om at de måtte flytte.

– Kommunen har gitt ham fantastisk oppfølging. Må han flytte til et sted som ikke har samme tilbud, vil det være katastrofalt for utviklingen hans, sa psykologspesialist Pål Iversen, som diagnostiserte femåringen, til NRK i januar.

Uvanlig avtale kan bli redning

Men nå øyner familien nytt håp. Bergen kommune og Sogndal kommune har nemlig blitt enige om en avtale som gjør at de kan fortsette å bo i Sogndal.

– Alt håpet var ute. Dørene så lukkede ut, men så åpnet de seg helt plutselig, sier femåringens far da NRK torsdag overbragte nyheten om avtalen.

AUTIST: Abenezer har alvorlig autisme, og har et omfattende støtteapparat i Sogndal. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

UDIs vedtak om å legge ned asylmottaket og flytte familien til et mottak i Bergen utløste protestaksjoner blant familiens støttespillere. Også Autismeforeningen advarte mot flytting.

– En forverring i helsetilstanden vil være veldig sannsynlig, sa Elisabeth Johansen i Autismeforeningen til NRK i mars.

Avtalen kommunene nå inngår, innebærer at Bergen betaler Sogndal for at de skal fortsette å gi Abenezer den tette oppfølgingen han trenger. Det koster flere millioner i året, ifølge Sogndal-ordfører Jarle Aarvoll.

Fungerende byrådsleder i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF), forklarer at de har inngått den uvanlige avtalen ut fra et humant perspektiv.

– Familien skulle ha flyttet hit, og det ville blitt kostnader for oss uansett. Det er riktigere å flytte penger enn en sårbar familie. Det handler om barns beste, sier Ulstein.

TAKKNEMLIGE: Familien på fem er takknemlige for at Bergen og Sogndal kommune er enige om en avtale som gjør at de kan få bli i Sogndal. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Hylles av opposisjonen

Opposisjonspartiet SV hyller byrådet for avtaleinngåelsen.

Leder Oddny Miljeteig har vært en pådriver for at Bergen kommune skulle ta regningen.

– Jeg synes byrådet skal ha stor honnør for å gå utenfor boksen og la medmenneskeligheten rå, sier Miljeteig.

– Det er ikke hver dag en opplever dét i asylpolitikken. Selv ikke når det kommer til små barn med store behov, legger hun til.

BETALER FOR ABENEZER: – Det er ikke faglig anbefalt å flytte familien ut fra et miljø hvor han er godt integrert. Det er sterke ord som er brukt fra fagpersonene, konstaterer fungerende byrådsleder i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Jon Bolstad / NRK

Vil endre regelverket

Det er imidlertid UDI som har det avgjørende ordet i saken. Rådmann i Sogndal, Jostein Aanestad, frykter ikke at de vil stikke kjepper i hjulene for kommunenes plan.

– Jeg har vanskelig for å tro at dette ikke skulle gå. Jeg har orientert UDI om avtalen, og har ingen grunn til å tro at de ikke ønsker å støtte et slikt initiativ, sier han.

Foreldrene har fått endelig avslag på oppholdstillatelse i Norge, fordi de ikke kan dokumentere at de kommer fra Eritrea, som de opplyser at de gjør.

UDI kan også gi opphold på humanitært grunnlag, blant annet til personer med alvorlig sykdom. Men dette gjelder kun voksne. Dag Inge Ulstein mener regelverket må endres.

– Dette er en situasjon hvor barns psykiske helse ikke har det samme vernet som voksnes, sier han.