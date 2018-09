Kvelden 22. august kollapsa den mellombelse demninga ved Munkebotsvatnet i Bergen. Denne var sett opp to månader tidlegare, medan arbeidet med å restaurera den gamle gjekk føre seg.

Eigentleg var planen å halda den nedtappa dammen tørr gjennom heile anleggsperioden.

Men i starten av juni, i ein periode det ikkje hadde regna på fleire veker, blei det bestemt å bygga fangdemning.

UNDER KONSTRUKSJON: Bilete er teke i midten av juni, då Donar AS bygde den mellombelse fangdemninga. Foto: Donar AS

Har ikkje fått svar på sentrale spørsmål

Det var Multiconsult som laga byggeprosjektet som Donar vann på anbod. I prosjektet var fangdam skissert som ei løysing som kunne bli bygd.

Men avgjerda om å bygga, blei teken av entreprenøren Donar.

Kvifor? Det kunne ikkje fagdirektør Magnar Sekse i Bergen kommune svara på dagen etter brotet.

No – to veker seinare – står han framleis utan svar.

– Tilbodsgrunnlaget opna for at entreprenør kunna bygga ein fangdemning. Det blei vald av entreprenøren, seier Sekse.

– Veit du kvifor entreprenøren valde det?

– Eg går eg ut frå at det var den løysinga dei meinte var best for å kunna utføra arbeidet.

– Har du spurt entreprenøren om det?

– Nei. Av respekt for etterforskinga til politiet og den eksterne granskinga, har me vore forsiktige med å gå inn på konkrete spørsmål til partane, seier Sekse.

Fagdirektøren hevdar at kommunen ikkje har diskutert damskandalen med dei involverte aktørane etter 22. august.

KNUST: 23. august, to månader og to dagar etter at entreprenøren omtalar dammen som «meget kompakt og stabil», såg det slik ut ved Munkebotsvatnet. Foto: Sindre Skrede / NRK

Entreprenøren kan ikkje uttala seg

NRK har gått gjennom hundrevis av e-postar og smsar mellom aktørane: Bergen kommune (byggherre), Donar AS (entreprenør) og Multiconsult (rådgjevande ingeniør).

Ei skisse av fangdemninga blei sendt frå entreprenøren Donar 15. juni, til prosjektleiar Ingvill Storøy. I løpet av dei neste dagane sender ho skissa til ingeniørane i Multiconsult og ber om innspel.

Her kan du lesa all e-post-korrespondansen om utforminga av demninga:

Dette blei diskutert om fangdemninga Ekspandér faktaboks 15. juni sender anleggsleiar Rolf Nordbø i Donar AS «skisse over fangdam» til prosjektleiar for byggherren, Ingvill Storøy.

20. juni vidaresender Storøy denne til prosjektet sin rådgjevande ingeniør, Multiconsult. «Ber om et raskt svar på om entreprenørens plan for fangdam er OK».

Samme dag svarar Stig Arne Strokkenes i Multiconsult: Vi har sett raskt på skissen. Det er valgt å bygge fangdammen av «stedlige masser, morenemasser og stein» med tetning av fiberarmert duk beskyttet og ballastert med morenemasser på oppstrøms side. Ut fra bilder jeg har sett ser det ut som om det dreier seg om småblokking, grusholdig morene som brukes til fangdammen. Tilsendt skisse viser skråningshelninger på 55 grader på nedstrøms side, ca. 45 grader på oppstrøms side. Angitte mål viser ca. 1 : 1 helning på begge sider (avhengig av virkelig høyde, som oppgis til ca. 4-5 m). Prinsippet for tetning er ok. Er det tenkt at vannstanden kan stå helt til topp fangdam? Vi er svært skeptiske til noen som helst fylling som står steilere enn 45 grader, nærmest uavhengig av materiale. Kronebredden er oppgitt til 4 m. Kan man slake ut skråningene og redusere kronebredden? Har vi bedre opplysninger om materialene som fyllingen består av slik at vi kan anslå en friksjonsvinkel? Kohesjon? Vet vi noe om komprimering? Vedlagte bilde viser antakelig fangdammen under bygging, lagtykkelse ca. 1,5 m, komprimering kun av dumper ved utlegging. Et tips: Med tanke på at fyllinga ser ut til å bestå av mye finstoff, kan det være fornuftig å dekke til skråningene med fiberduk for å unngå erosjon ved kraftig nedbør.

Svaret frå prosjektleiar Storøy kjem etter få minutt: Takk. Eg videreformidler justeringer til entreprenør. Deler dine betraktninger om den stedlige massen. Vi har ikkje meir detaljer om massen.Kva er status på arbeidsteikningar?

Same dag, fortsatt 20. juni, sender Storøy følgande melding til anleggsleiar Nordbø i Donar: Byggherren har følgjande kommentarar til planar for fangdam: Skråning på nedstrøms og oppstrømst side må ikkje vere brattare enn 1:1 Det bør leggast duk også på nedstrøms side for å unngå erosjon ved kraftig nedbør Er det gjort noko komprimering? Kva lagtjukkelse er fangdammen lagt ut med?

Torsdag 21. juni svarar entreprenøren på innspela frå byggherren sin prosjektleiar: Vi lager skråningene med fall 1:1. Vi dekker til nedstrøms side med duk for å unngå erosjon. Fangdammen er lagt ut i 4 omganger med lagtykkelse på ca 1,5 meter. Vi har komprimert hvert lag med å dunke en gravemaskinskuffe på en 20 tonns maskin jevnt over hele topp av fangdam, samt kjørt frem og tilbake med en 30 tonns anleggsdumper. Dammen er nå meget kompakt og stabil.



27. juni var Multiconsult på anleggsområdet. Då hadde kontrolløren ikkje merknader til den mellombelse demninga, som då stod ferdig.

Men i korrespondansen kjem det ikkje fram kor vidt byggherren faktisk godkjente planane. Torsdag kveld kunne heller ikkje fagdirektør Sekse svara på om dammen blei godkjent – slik det er skissert i konkurransegrunnlaget.

– Det må eg koma tilbake.

I kontrakten mellom entreprenøren og Bergen kommune, er det avtalefesta at entreprenøren ikkje skal uttala seg. Difor har ikkje Donar gitt kommentar i media.

NRK veit at det blant tilsette i selskapet er misnøye med korleis demningskollapsen er kommunisert i media.

– Eg vil igjen seia at eg ber om forståing om at me på noverande tidspunkt ikkje kan gå ut med all informasjon i saka, seier fagdirektør Sekse.

Må vente på rapport

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ber også om forståing for at kommunen ikkje kan svara på detaljar knytt til dammen.

Plan- og bygningsetaten vil føra tilsyn med prosjektet for å finna svar på om alt har gått riktig for seg i ansvarsfordelinga mellom partane.

– For eksempel: Skulle fangdemninga ha vore byggemeld? Kven skulle i så fall ha gjort det?

Tryti har allereie slått fast fangdemninga var for dårleg. Men byråden reagerer ikkje nemneverdig på at det mest sentrale spørsmålet står ubesvart to veker etter damskandalen.

– Eg har sagt at løysinga ikkje var tilstrekkeleg. Det å gå inn i detaljar, og vurdera dette, ber eg om forståing for at eg ventar til den eksterne rapporten har kome.

I eit møte i Komiteen for miljø og byutvikling blei det i går avgjort at ein ønskjer ei eiga ekstern gransking av demningskollapsen.

– Dette er ein alvorleg hending, som må granskast av fagkompetente personar, seier Norvald Visnes (H), medlem i komiteen.