Demningen som brast trengte ingen godkjenning

133 personer ble evakuert, E39 ble stengt, biler ble flyttet og en båthavn i Eidsvåg fikk skader da demningen ved Munkebotsvatnet i Bergen brast onsdag kveld.

Lars Grøttå i NVE Foto: Magnus Brattset Drabløs / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar torsdag sammen med kommunen på en befaring ved vannet.

Men NVE ble informert om situasjonen onsdag kveld, og har allerede dannet seg et tydelig bilde av hva som har skjedd.

– Det kom mer vann i fangdammen enn de hadde planlagt for i byggeperioden, sier Lars Grøttå, leder for damsikkerhetsseksjonen i NVE.

HER BRISTER DEMNINGEN: Se brannvesenets dronebilder. Du trenger javascript for å se video. HER BRISTER DEMNINGEN: Se brannvesenets dronebilder.

– Tydeligvis for lav kapasitet

Det er to demninger ved Munkebotsvatnet. Den nordlige, i retning Eidsvåg, oppfylte ikke kravene, og tidligere i år startet rehabiliteringen.

Med Bergen kommune som byggherre skulle 31-millionersprosjektet etter planen være ferdig neste sommer.

Under byggeperioden laget entreprenøren en såkalt fangdam på oversiden av selve hoveddemningen, slik at arbeiderne kunne jobbe tørt med å bygge den nye demningen.

Det var denne som slo sprekker og oversvømte Eidsvåg onsdag kveld.

PLANEN: Skissen viser blant annet planene for den midlertidige fangdammen som ble bygget ved Munkebotsvatnet. Foto: Bergen kommune

Under fangdammen gikk det rør som vannet kunne tappes ut gjennom, slik at vannstanden ikke skulle bli for høy. I tillegg kunne det tappes vann fra demningen på andre siden av Munkebotsvatnet, i retning Sandviken, samt via en nedsenkning i fangdammen.

Men fangdammen og tappesystemet var altså ikke godt nok dimensjonert til å ta unna for de rundt 60 millimeterne med regn som ifølge meteorologene falt i Bergen onsdag.

– Det er den midlertidige dammen (fangdammen, journ.anm.), som gjør at man kan jobbe tørt i byggegropen, som har gått i brudd. Det har tydeligvis vært for lav kapasitet, og kommet mer vann enn forutsatt, konstaterer Grøttå.

STORE VANNMASSER: Slik så det ut i båthavnen i Eidsvåg onsdag kveld. Tre biler ble flyttet, og store steiner ødela et gjerde. I tillegg ble gjenstander skylt på sjøen. Du trenger javascript for å se video. STORE VANNMASSER: Slik så det ut i båthavnen i Eidsvåg onsdag kveld. Tre biler ble flyttet, og store steiner ødela et gjerde. I tillegg ble gjenstander skylt på sjøen.

Fangdammen ikke godkjenningspliktig

Demningen var under utbedring grunnet manglende stabilitet og lekkasjer, og planen er i praksis å bygge en helt ny demning. I damsikkerhetsforskriften stilles det en rekke krav til slike utbyggingsprosjekter, blant annet at det skal finnes en beredskapsplan.

NVE understreker at Bergen kommune har det formelle på plass.

– Alle forholdene er godkjente av oss, sier Grøttå.

Damsikkerhetsforskriften «skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på mennesker, miljø og eiendom».

Men selve fangdammen – som altså var den som ga etter – er ikke godkjenningspliktig.

– Vi har ikke noen godkjenning av planene om fangdammen. Vi er informerte om hvordan de så for seg at de skulle håndtere vannet under byggeperioden, og kommunen har håndtert det som de skal. Det er ikke noen tekniske krav til fangdammer i forskriften, vi skal bare informeres. Det kommunen hadde sagt, var at de skulle tørrlegge hele magasinet, og bygge fangdam hvis det var behov for det, sier Grøttå.

STORE SKADER: Slik ser veien ved Munkebotn ut etter vannets herjinger. Foto: Bergen brannvesen

– Bør se på om det burde vært andre krav

Leif Lia, professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, påpeker at hullet i toppen på demningen som var under utbedring gjorde konsekvensene av bristen i fangdammen større.

– Det er ikke så vanlig at man under byggearbeidene fjerner deler av demningen som utbedres. Det har skjedd flere ganger at fangdammer har kollapset i kraftig regn, men da er konsekvensen som regel bare at vannet fosser inn i byggegropen, og stopper i den eksisterende demningen. Da mister du anleggsområdet ditt og får som regel store materielle skader, men det har jo ingen konsekvenser nedstrøms, sier Lia til NRK.

Tidligere i sommer var Munkebotsvatnet helt tomt. Etter onsdagens hendelse, åpner NVE for at kravene i damsikkerhetsforskriften må skjerpes.

– Når det var denne fangdammen som var siste skanse mellom vannet og bebyggelsen, burde ikke den også vært gjenstand for godkjenning av dere?

– Det er en diskusjon vi eventuelt må komme tilbake til. Men jeg tenker at vi fremover må se på om vi bør ha mer fokus på sikringsanlegg. Når det skjer slike hendelser, bør vi se på om det burde vært andre krav, sier Grøttå.

NVE venter nå på en avviksrapport fra Bergen kommune, før de bestemmer seg for hvordan saken skal håndteres videre.

TØRRLAGT: I sommer var Munkebotsvatnet helt tørrlagt. Foto: Erling Johnsen / NRK

– Ingenting er åpenbart for oss

Kommunen har allerede tatt selvkritikk i saken.

– En demning skal tåle bergensværet. Allerede i helgen fulgte vi tilstanden i denne dammen og satt inn tiltak da vi så at vannstanden steg. Men det viste seg å være utilstrekkelig. Dette skal selvsagt ikke skje. Nå skal vi ha fullt fokus fremover for å finne årsaken, sa kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke til NRK torsdag morgen.

Hogne Hjelle, avdelingsleder ved vann- og avløpsetaten, var sammen med etatens fagdirektør ansvarlig for dokumentet som ble lagt frem for politikerne før byggestart. Der går det frem at utbyggingen skjer «for å tilfredsstille alle krav til damsikkerhet».

– Er det slik at det er åpenbart for dere at ting burde vært gjort annerledes?

– Det er egentlig ikke noe som er åpenbart for oss nå for øyeblikket. Vi er i en fase der vi må gå gjennom det som har skjedd, og samle troppene. Fokuset i dag er opprydding og å kartlegge skadeomfang på veien, sier Hjelle til NRK.

PRESSEKONFERANSE: F.v. Magnar Sekse fra vann- og avløpsetaten, kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke, byrådsleder Harald Schjelderup og Morten Ørn fra politiet orienterte klokken 12 på rådhuset i Bergen om situasjonen etter demningsbruddet. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Skal gå tungt inn i dette

Under torsdagens pressekonferanse om demningsbruddet sier fagdirektøren i vann- og avløpsetaten, Magnar Sekse, at de foreløpig ikke har fullstendig svar på hvorfor fangdammen ikke holdt.

– Vi må gå veldig tungt inn i og se på hvilke vurderinger som ble lagt til grunn for dimensjoneringen av fangdammen, og hvorfor den ikke håndterte nedbørssituasjonen, sier Sekse.

– Søndag så prosjektledelsen at det kunne bli en situasjon, og det ble iverksatt tiltak for å få til hurtigere tømming. Nødoverløpet som ble bygget fungerte, men ikke tilstrekkelig til å forhindre bruddet, sier Sekse.