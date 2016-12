Opprøret sprer seg etter ulvevedtak

Det har kommet sterke reaksjoner etter at klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H), sa nei til lisensjakt på inntil 32 ulver i ulvesonen i Hedmark .

Til nå har 29 medlemmer i Høyre i Hedmark og Oppland, meldt seg ut av partiet i protest. Ytterligere to personer i Gudbrandsdalen i Oppland har meldt seg ut, og flere har varslet på Facebook at de kommer til å gjøre det.

Tidligere ordfører i Kongsvinger, Øystein Østgaard synes statsråden er arrogant. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

En av dem som har valgt å forlate partiet i protest er tidligere ordfører i Kongsvinger, Øystein Østgaard. Østgaard sier til Glåmdalen , at avgjørelsen til miljøvernministeren enten er arroganse, eller så er det veldig klønete gjort.

– Man kan ikke behandle folk slik. Det fins et Norge utenfor ring 3 i Oslo. Det burde ikke gå an å opptre slik, tordner en oppgitt ex-ordfører og regionrådsleder til avisen.

– Ikke til å leve med

Stortingspresident og høyremann Olemic Thommessen, sier vedtaket til partifellen ikke er til å leve med. Foto: NRK

Også stortingspresident og høyremann Olemic Thommessen går imot sin egen partifelle. Han sier avisa til GD , at ulvevedtaket ikke er til å leve med. Thommessen sier han har vært i kontakt med Statsministerens kontor, og mener en ny vurdering av skadeopotensialet må til.

– Jeg har kontakt med mange sauebønder og vet hvordan de føler. Det er urovekkende at de må oppleve dette, og jeg vil gjøre mitt for at de ikke skal havne der, sier Thommessen til GD.

Frp på Stortinget krever oppvaskmøte etter statsrådens avgjørelse. Nå ber de om et møte mellom de parlamentariske lederne i Høyre og Frp, og statsrådene fra klima og miljødepartementet, Landbruksdepartementet og Næringsdepartementet på nyåret.

Hedmark Ap krever at regjeringa straks tar saken tilbake til Stortinget.

Ordførere i harnisk

Også utenfor Hedmark er reaksjonene sterke. Samtlige ordførere i Lillehammer og Gudbrandsdalen krever at Stortinget går inn og rydder opp etter klima- og miljøministerens avgjørelse.

Ordførerne skriver i et brev til statsråden at beslutningen er uakseptabel, og viser en regjering som viser en total mangel på forståelse for hva som skal til for at det skal bo folk i hele landet.

Også Regionrådet i Nord-Østerdal har skrevet brev til statsråden. Rådet skriver at de oppfatter vedtaket som en trussel mot landbruksnæringa i regionen. De ber miljøministeren komme til Rendalen og forklare vedtaket for både innbyggere og ledelse i kommunene.

Inviterer til møte i Stortinget

I formiddag kom det melding, hvor miljøministeren inviterer partene i ulveforliket til et møte 4. januar.

– Situasjonen som har oppstått, gjør det naturlig å samle forlikspartene i Stortinget for å drøfte saken, sier miljøvernminister Vidar Helgesen.

Det er Høyre, Ap, Frp og KrF som står bak ulveforliket og som er invitert til møtet.