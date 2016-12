– Ulveopprøret må tas på høyeste hold

Før jul sa miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) nei til ulvejakt i Hedmark . Rovviltnemdene hadde vedtatt å ta ut fire ulveflokker i Hedmark, og reagerte kraftig på at departementet sa nei.

En rekke medlemmer i partiet har meldt seg ut og Rovviltnemda legger ned sitt arbeid i protest.

– Opprørsstemningen er reell. Dette handler om viktige prinsipper, som respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskets rettigheter, sier Kristian Tonning Riise til Klassekampen.

Tonning Riise er leder i Unge Høyre og Hedmark Høyre sin førstekandidat foran Stortingsvalget neste år.

Ni busser til Oslo

Statsråd Vidar Helgesen (H) måtte tåle sterk kritikk fra sine egne etter at han sa nei til ulvejakt. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Vidar Helgesen har innkalt til møte mellom partene som står bak ulveforliket (Høyre, Ap, Frp og KrF) den 4. januar.

I forbindelse med dette møtet mobiliserer en rekke miljøer i Innlandet. Det blir satt opp ni busser fra ulike steder i Hedmark og Oppland, som skal frakte aksjonister inn til Oslo.

– Dette blir en markering hvor innbyggere, jegere, beitenæringa, grunneiere, friluftsfolk og ordførere vil stille, sier Knut Arne Gjems i NJFF Hedmark.

En ulveflokk ved Osensjøen i Hedmark. Foto: Arne Nævra/Torgeir B. Lande

Det kom som en overraskelse og vakte heftige reaksjoner, at miljø- og klimaministeren sa nei til den planlagte ulvejakta. Planen var å ta ut 32 ulver i fire ulveflokker i Hedmark, men med ministerens nei, blir det bare lisensjakt på i alt 15 ulver og kun fem i Hedmark.

Ikke bra med splittelse i valgår

Kristian Tonning Riise er bekymret for splittelsen denne saken har ført til i Høyre.

– Man har innsett på høyeste hold at dette er en vanskelig sak for partiet , og at problemet kan bli langvarig. Ingen ønsker å gå inn i et valgår med en åpen splittelse om det vi oppfatter som helt sentrale Høyre-verdier, sier Kristian Tonning Riise.

Statsminister Erna Solberg gikk ut og støttet statsråden sin etter alle de negative reaksjonene. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet bestemte at skadepotensialet ikke er stort nok til at fire ulveflokker i Hedmark kan skytes.

Statsminister Erna Solberg gikk ut og støttet statsråden sin etter avgjørelsen og mener de ikke hadde noe annet valg enn å si nei til jakt, hvis de skal følge reglene i Bernkonvensjonen.