Trådstarter fra Mannegruppa Ottar vil si unnskyld til MDG-damer

– Jeg beklager veldig for at det gikk som det gjorde, og har i ettertid innsett at jeg burde ordlagt meg på en annerledes måte, med mindre rom for å bli oppfattet feil. Hadde det vært mulig, ville jeg personlig beklaget til både Lan Marie Berg og Ingvild Kessel. Dette både på vegne av meg selv og de andre som kommenterte, sier Zohir Kouabache.

Det var han som startet tråden som ble gjenstand for mye hets mot Lan Marie Berg i Miljøaprtiet de Grønne i Mannegruppa Ottar. Gruppa er lukka, men har 60.000 medlemmer.

FACEBOOK-TRÅD: Skjermdump frå Mannegruppa Ottar, som viser tråden Kouabache startet. Mange av kommentarene som kom, var sterk hets mot Lan Marie Ngyen Berg. Foto: Skjermdump

«Jeg tenker forbud mot å leve»

Ingvild Kessel publiserte en skjermdump av tråden, for å vise hvordan menn i gruppa omtaler hennes partifelle. Det gjorde at hun ble utestengt fra Facebook i 24 timer, fordi mange rapporterte innlegget hennes. Facebook beklaget senere utestengelsen.

På tråden skrev Kouabache at «Hva tenker du når du ser dette søte og uskyldige smilet? Jeg tenker forbud mot å leve», og la ved et bilde av Lan Ngyen Marie Berg.

Mannen forklarer til NRK at det han mente med innlegget, var en irritasjon over økte bompengesatser og planer å innskrenke bilkjøring i Oslo sentrum. I mange av artiklene han leste om temaet, var Berg nevnt.

– Der fremstår det som at hun er veldig stolt over forbudene og planene fremover for bilistene. Derfor falt det meg nesten naturlig å dra fram navnet hennes, men skrev innlegget uten å tenke over hvordan den kunne oppfattes. Med «forbud mot å leve» tenkte jeg på at hun i fremtiden ville gi oss forbud mot å leve, med tanke på alle forbudene hun ønsker å tre over oss, skriver han i en melding til NRK.

POSITIV STØTTE: Ingvild Kessel (22) fra Lillehammer angrer ikke på at hun la ut Facebookinnlegget som navnga mange av dem som hetser hennes partikollega Lan Marie Berg. - Det at noen angrer, viser at det nytter å stå opp mot nettrollene, sier hun. Foto: Thomas Ekstrom

Kessel: – Kouabache bør statuere et eksempel

Ingvild Kessel synes det er bra at Kouabache sier unnskyld, men mener han bør skrive et innlegg i Mannegruppa Ottar for å virkelig vise at han mener alvor.

– Det er bra at han unnskylder seg og begynner å forstå konsekvensene av sine handlinger. Men jeg tror ikke på at han vil hets-kulturen til livs før jeg ser det med egne øyne. Mener han alvor, kan han for eksempel begynne med et innlegg i Mannegruppa Ottar om hvor lite samfunnstjenelig det er å sitte der inne og klage, når de heller kunne deltatt i den ordentlige politiske debatten som andre anstendige mennesker, sier Kessel til

MANNEGRUPPE: Det var Zohir Kouabache som startet tråden hvor det kom mye hets mot Lan Marie Berg. Han sier han burde ordlagt seg annerledes, og at kommentarene på tråden ikke var tilsiktet. Foto: privat

NRK.

Hun sier at Kouabache også tidligere har skrevet hets på Facebook, blant annet en kommentar der han skriver at «hvis jeg ble diktator for en dag, ville jeg sendt hele samferdselsdepartementet i gasskammer».

Kouabache bekrefter at han skrev dette, og at han vil beklage denne kommentaren også. Han sier det var ment humoristisk, og som en reaksjon på økte rushtidsavgiter i Oslo. Kouabache sier at han har videreformidlet beklagelsen og forklaringen på hva han mente med innlegget om Lan Marie Berg i Mannegruppa Ottar.

Flere vil unnskylde

Også en annen som kom med hets i Facebook-tråden, ønsker å beklage for det han skrev. Mannen heter Tore Karlsen, og han ringte personlig til Ingvild Kessel for å si unnskyld.

– Jeg angrer på at jeg kommenterte dette og ønsker at folk kan tilgi meg for min hensynsløse atferd. Saken har gått tungt ut over meg, og jeg har brukt uken på å forsøke å komme i kontakt med Berg, MDG, Kessel, og Geir Storli Jensen (MDG-politiker som delte innlegget til Kessel videre, journ.anm) for å be om unnskyldning, skriver Karlsen i en melding til NRK.

Karlsen skrev dette i Mannegruppa Ottar (på spørsmålet fra trådstarter Kouabache): «at amerikanerne skulle brukt mer agent orange i Vietnam».

Nå angrer han på det dypeste, og sier til NRK at han aldri ønsket Lan Marie Berg, MDG, eller noen andre politikere og partier noe vondt.

Lan Marie Berg setter pris på at flere nå ber om unnskyldning, og synes det er et positivt tegn. Hun skriver i en epost til NRK at det er mange som ikke forstår at det de skriver i sosiale medier kan bli lest av veldig mange, også de det gjelder.

– Dessverre gjør den harde tonen på nett at mange kvier seg for å delta i samfunnsdebatten. Derfor er viktig at vi alle tar inn over oss at det vi sier kan ha påvirkning på andre, og tar ansvar på nett, skriver hun.

Admin i Mannegruppa Ottar: – Vi vil ikke ha rasisme og hets

Administratorene i Mannegruppa tar sterk avstand fra det som har blitt skrevet på tråden som Kouabache startet.

– Dette er noe vi tar alvorlig, det er i strid med vårt regelverk. Vi vil ikke ha rasisme, hets eller annet søppel i vår gruppe, sa gruppeadministrator Kay Erikssen til NRK, som har sletta og tatt avstand fra kommentarene.

Ifølge Erikssen er det ti til tolv personar som arbeider med å moderere gruppa, men at omfanget ofte er for stort til å oppdage alt i tide.

– Vi har kanskje et av de strengeste regelverkene blant grupper jeg har sett, sa han.