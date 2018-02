Hun fikk Facebook til å snu

Det har vært litt av en uke for Ingvild Kessel, lokalpolitiker i Miljøpartiet De Grønne i Oppland.

Søndag la hun ut et innlegg på Facebook der hun reagerte på grov hets mot partikollega Lan Marie Berg med å legge ut et bilde av kommentarfeltet på den lukkede gruppa Mannegruppa Ottar.

Mange andre delte Kessels innlegg.

INNLEGGET: Skjermdump fra innlegget på Mannegruppa Ottar. Foto: Skjermdump

To dager senere ble innlegget fjernet av Facebook og Kessel ble utestengt fra nettsamfunnet.

– Bakgrunnen var at mange av hetserne hadde rapportert mine poster og mente det var feil å eksponere det de har skrevet, hevder Ingvild Kessel.

Innrømmer feil

Nå har Facebook snudd, innlegget er tilbake på Kessels side, og det gigantiske internasjonale selskapet har lagt seg pannekakeflat. Det var GD som først omtalte saken.

De benekter at det er automatikk i at de fjerner innlegg mange klager på, og hevder hele var en glipp.

«Selv om vi gjør vårt ytterste for å være så presise som mulig, kommer vi ikke utenom at folk noen ganger gjør feil», skriver Facebook i en e-post til MDG som NRK har fått tilgang til.

SVARET: Facebook beklaget det som hadde skjedd i et brev til Ingvild Kessel. Foto: Alexander Nordby / NRK

Den unge politikeren er fornøyd med beklagelsen, men stiller likevel spørsmål ved hvordan Facebook opererer.

– Problemet er at de åpenbart ikke har gode nok rutiner når de fjerner dem som står opp mot hets og urett på nettet, sier Kessel.

– Facebook er ingen versting

Norsk senter for informasjonssikring på Gjøvik hjelper folk i hele landet med å få kontakt med nettgiganter, blant annet ulike sosiale medier.

– SJELDEN: – Det er ikke ofte de går ut skriftlig og beklager, sier Hans Marius Tessem ved Norsk senter for informasjonssikring (Norsis). Foto: Jan Tore Verstad

– Det er ikke så ofte Facebook går ut skriftlig og beklager. I forhold til mange andre er de ikke verst i klassen, men de har et forbedringspotensial de også, sier seniorrådgiver Hans Marius Tessem.

Han sier det er lettere å få en dialog med Facebook enn med mindre sosiale medier. Det varierer hvor lang tid det tar å nå gjennom med sakene.

– Det finnes eksempler på at det går sakte, men dette eksempelet er til etterfølgelse.

Det amerikanske selskapet har en avdeling i Skandinavia som vurderer henvendelser om innhold.

– Vi har et sett regler som regulerer hva man kan og ikke kan skrive på Facebook. Når det skjer feil, retter vi den så snart vi blir oppmerksom på den, sier Peter Münster, nordisk kommunikasjonssjef i Facebook til NRK.

Gir seg ikke

Miljøpartiet har i kjølvannet av denne saken bedt om et møte med selskapet, noe de har sagt seg villige til.

– De er en kjempestor samfunnsaktør, og de må bli stilt til ansvar. Drapstrusler og grov hets er ikke beskyttet av ytringsfriheten, sier Ingvild Kessel.

Ingvild Kessel sier hun gjerne fortsetter å dra nett-troll fram i lyset.

Foto: Skjermdump

– Dette er et demokratisk problem fordi det rammer kvinner og unge politikere hardest.

Hun forteller at en av dem som hadde skrevet hetsende kommentarer om Lan Marie Berg, har tatt kontakt med henne og sa han angret.

– Jeg sa til ham at det var dumt at han hadde skrevet stygge ting, men at det var modig å ringe og beklage. Han sa han nesten ikke husket å ha skrevet dette, sier hun.