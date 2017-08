Sp–Vedum gir Faldbakken frysninger

Han har stemt rødgrønt ved alle stortingsvalg siden han ble 18 år. Nå har striden om jernbanetrasé i Hamar fått 75 år gamle Knut Faldbakken på andre tanker.

Han vil bremse fremgangen til Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum som vil ha dobbeltspor i Mjøskanten gjennom Hamar.

– Slagsvold Vedum er populær med rette. Han taler saken sin veldig tydelig, men jeg synes det vil være fatalt med han i en avgjørende situasjon i denne saken her, sier Faldbakken.

Vest eller øst?

Det er i forbindelse med den kommende InterCity-utbyggingen på Dovrebanen det foreligger tre alternativer for hvor traseen for det nye dobbeltsporet skal gå gjennom Hamar.

Saken har vakt svært sterke følelser og er en brennhet sak i Mjøsbyen.

Alternativene til dobbeltspor gjennom Hamar Ekspandér faktaboks Korridor Vest: Stasjonen beholdes der den er i dag. Dobbeltsporet bygges ut i Hamar-bukta og går så ned i kulvert.

Korridor vest: Stasjonen beholdes der den er i dag. Dobbeltsporet bygges på bru over Hamar-bukta og Koigen.

Korridor Øst: Ny stasjon ved Vikingskipet. Dobbeltsporet bygges langs Åkersvika og over Børstad før det går inn i tunnell.

Korridor Midt: Ny stasjon ved CC Stadion. Dobbelsporet bygges gjennom Østbyen og går ned i tunnell ved CC Stadion. For øyeblikket er det statlige innsigelser mot alle alternativene, noe som betyr at saken vil bli endelig avgjort i departementet og ikke av kommunepolitikerne.

Så langt har noen faginstanser som Jernbaneverket konkludert med vestlig alternativ. Politikerne i Hamar ønsker det østlige alternativet, og også regjeringen har gått langt i å antyde at det østlige alternativet er det beste.

RETT VEST: Trygve Slagsvold Vedum har tvilt seg fram til at å skåne landbruksområder i øst er best og dermed la togene gå i Mjøskanten. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Senterpartiet har altså landet på å la dobbeltsporet følge dagens trasé i vest, en avgjørelse som hverken var lett for partilederen eller for partiet.

– Jeg synes saken om jernbane i Hamar har vært veldig vanskelig sjøl, men tror vi kan få til en god løsning med en kulvert som er senket lavt i vestlig trasé, sier han.

Faldbakken er altså rykende uenig i akkurat den konklusjonen. Han ønsker at Hamars innbyggere skal få bedre tilgang til Mjøsa, og mener planene om jernbane langs vestlig trasé vil bli katastrofal for byen og byutviklingen.

Uvanlig engasjement

Faldbakken frykter at Senterpartiet, i en eventuell regjering sammen med Arbeiderpartiet, kan komme til å vinne fram med denne saken.

Derfor har 75-åringen havnet i et personlig dilemma. For aller første gang i livet ser det ut til at han må stemme Høyre 11. september.

VESTLIG: Her, gjennom Hamar sentrum ut mot Mjøsa i kulvert ønsker Senterpartiet og Slagsvold Vedum togene skal kjøre i framtida gjennom Hamar. Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Det at enkeltsaken om jernbanen er så viktig for Faldbakken at den slår ut ideologi, er ifølge samfunnsforsker Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet ikke er så vanlig ved stortingsvalg.

– Når saken er stor nok kan det skje at den overstyrer det primære valget, noe som tydeligvis er tilfellet for Faldbakken, sier Lesjø, som mener det vil bli spennende å se hvordan jernbanesaken vil slå ut for valgresultatet.

Faldbakken synes Arbeiderpartiet har vært defensive i saken og opplever ikke at de har tatt et standpunkt om øst eller vest er best. Og – bare tanken på at Slagsvold Vedum skal avgjøre denne saken gir forfatteren frysninger på ryggen.

– Jeg stoler ikke på politikerne i denne saken et øyeblikk!