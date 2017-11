Skjuler asylsøker: – Jeg vet det er ulovlig

– Vi fikk spørsmål om vi ville ta i mot en livredd gutt som har dødsangst. Vi var ikke i tvil, sier en kvinne fra Hedmark.

Hjemme hos familien hennes bor en afghansk gutt, som har fått avslag på asylsøknaden.

Han har fått avslag i to runder, og har bodd på et mottak i Hedmark. Etter siste avslag fikk han beskjed om å forlate Norge innen han fylte 18 år.

– Han har fortalt at han har ligget i grøfta mens kamper pågår i nærheten. Han sier også at alle som har flyktet til utlandet risikerer å falle i unåde hos Taliban.

Har ingen å reise tilbake til

Utlendingsnemnda er enig i at han har et rellt beskyttelsesbehov når det gjelder den regionen han kommer fra. Derfor har han fått beskjed om å dra til Kabul.

– Der han har ingen familie, venner eller nettverk forøvrig. Vi mener dette er en inhuman asylpolitikk, og at dette kommer til bli en skamplett i Norgeshistorien, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Det er nå flertall i Stortinget for å vurdere asylsøknadene til mindreårige fra Afghanistan på nytt. Likevel blir det individuelle vurderinger, og flere føler seg derfor utrygge.

Regjeringspartiene mener at en liberalisering nå vil sende et helt feil signal, og kan føre til at Norge bli en frihavn for afghanere i Europa.

Brudd på Utlendingsloven

Politiets utlendingsenhet mener det er alvorlig at noen skjuler personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

– Dette er brudd på Utlendingsloven, sier leder for juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet, Kristel Lee Høgslett.

– Jeg kan ikke kommentere denne enkeltsaken, men strafferammen er bot eller fengsel i inntil tre år.

Lite rettspraksis

Advokater som har spesialisert seg på asylsaker sier at det er svært lite rettspraksis å støtte seg på i slike saker.

– Ved vårt kontor har vi ikke hatt en eneste sak som handler om nordmenn som blir straffeforfulgt etter å ha huset asylsøkere, sier advokatfullmektig Jørgen Markus Jørgensen i advokatfirmaet Egeland.

– Derimot har det vært tilfeller der politiet har hentet asylsøkere hos slike familier, og sendt dem til Trandum. Men da har de bare prioritert hjemsendelsen, og ikke siktet noen nordmenn for å ha hjulpet dem.

Han sier at nordmenn som ikke har som primær hensikt å hindre utsendelse, men kun har et humanitært motiv for sitt engasjement, vil trolig ikke rammes av denne paragrafen.

