Ruth Marie startet blomsterinnsamlingen til Listhaug: – Hun blir utsatt for et komplott

– Hun blir utsatt for et komplott fra sine politiske motstandere. 22. juli ble brakt inn i debatten og det blir skapt konspirasjoner mot Sylvi.

Ruth Marie Vaagø fra Valdres i Oppland er en varm forsvarer av Sylvi Listhaug, og var en viktig bidragsyter til blomsterhavet for justisministeren. Hun var tidlig klar på at hun ønsket å markere sin støtte.

STØTTER LISTHAUG: Ruth Marie Vaagø mener Sylvi Listhaug er en flott politiker som kaller en spade for en spade. - Dette som skjer nå syns jeg er forkastelig og skamløst, sier hun. Foto: privat

– Hun fortjener hver bukett

– Jeg så på Facebook at det var veldig mange ideer om hva man kunne gjøre for å støtte Sylvi, blant annet underskriftskampanjer, tog, blomster. Jeg spredte et innlegg med ideen om å gi blomster til Sylvi for å støtte Sylvi, til ulike grupper.

– Hva syns du om at så mange har respondert og sendt blomster?

– Det syns jeg er kjempebra. Hun fortjener hver en bukett. Hun er en oppriktig og ærlig politiker og prater et språk som de fleste forstår.

Det var VG som først snakket med Vaagø. De skriver at oppfordringen om å sende blomster er spredd i flere innvandringsfiendtlige grupper, blant annet på Facebook-siden «Vi som støtter Sylvi Listhaug» og den høyreekstreme gruppa «Slå ring om Norge».

Listhaug skriver lørdag på sin Facebook-side at hun tar avstand fra den sistnevnte gruppa:

«Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge». Vi har utfordringer og det må vi tørre å snakke om. Men de som hetser og truer og sprer rasisme på denne måten, også i mitt navn, skal vite at de har ingen støtte hos meg.»

Listhaug viste fram blomstene til media fredag, men NRKs journalist fikk beskjed om at det var uaktuelt å stille statsråden spørsmål om kritikken mot henne.

MEDIESTORM: Dette innlegget på Facebook har skapt debatt den siste uka. I I innlegget beskyldte Listhaug Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet. Foto: NRK

Massiv kritikk mot Listhaug

Det har haglet med kritikk mot Sylvi Listhaug den siste uka etter det svært omdiskuterte Facebook-innlegget hun postet forrige helg. Flere partier har sagt at de ikke lenger har tillit til justisministeren, blant annet Sp og Ap. Det blir KrF som avgjør om det blir flertall for et mistillitsforslag tirsdag.

Dersom partiet gir flertall til mistillitsforslaget, må Listhaug gå av som justisminister. Men det kan også føre til at hele regjeringen trekker seg.

– Mistillitsforslag er et meget alvorlig og krevende spørsmål, sa Hareide til NRK fredag ettermiddag.

– Hvor mye kjenner du på ansvaret som hviler på skuldrene til deg og partiet?

– Jeg kjenner på et stort ansvar og et alvor i denne saken. Det tror jeg hele KrF opplever nå. Vi skal diskutere dette grundig før vi lander, sa Hareide.

– Ikke noe ondsinnet

Ruth Marie Vaagø forstår ikke at Facebook-innlegget fra Listhaug har vekket så sterke reaksjoner og et lite politisk jordskjelv.

– I det Facebook-innlegget hun la ut var det ikke noe ondsinnet i det hele tatt, slik jeg ser det. Så dette som skjer nå syns jeg er forkastelig og skamløst.

Vaagø påpeker at hun til vanlig ikke bidrar mye i den offentlige debatten, men at hun er veldig samfunnsengasjert. Hun er stor tilhenger av Listhaug, og av hvordan hun opptrer som politiker.

– Hun kaller en spade for en spade, akkurat som Carl I. Hagen, og slike mennesker har jeg veldig sansen for.

– Men kan du forstå noe av kritikken som kommer mot henne, med koblingen til 22. juli og at hun ventet lenge med å beklage uttalelsene sine?

– Jeg syns det er vanskelig å svare på. Ja, vi har hatt en forferdelig terroraksjon i Norge, men vi vil jo heller ikke ha flere, for å si det sånn. Vi vil ikke ha terrorister i Norge. Så jeg støtter det hun står for 100 prosent.