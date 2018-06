PST varslet om russiske investorer

– Vi varsler norske myndigheter om kunder vi ikke har god kjennskap til, sier daglig leder i Nordavind DC Sites AS, Stein Solbu, til NRK etter at Aftenposten først omtalte saken.

I desember i fjor etablerte russiske investorer seg i norske dataparker for å utvinne den digitale valutaen Bitcoin. I Alvdal i Hedmark investerte selskapet New Mining Company en milliard kroner og planlegger oppstart med de første containerne i år. Solbu sier varslingen er ren rutine.

– Det var ingenting spesielt ved russerne som gjorde at vi varslet, utenom at de kommer fra Russland og at vi ikke kjente de fra før, sier han.

PST og Nordavind skal ha hatt flere møter om de russiske investorene. Alvdal-selskapet vil ikke si noe om omfanget av møtevirksomheten.

PST: – Høyt etterretningsnivå mot Norge

PST bekrefter at de er kjent med den russiske aktiviteten i Alvdal, men vil ikke kommentere hvordan de vurderer situasjonen, ifølge kommunikasjonsrådiger Anett Aamot.

I oktober starter NATO-øvelsen Trident Juncture 18. med 40 000 soldater, 130 fly og omtrent 60 fartøyer. Operasjonen foregår i hovedsak i Østerdalen, ikke langt fra Bitcoin-fabrikken. Aamot sier at slike øvelser kan oppfattes som interessante.

– Generelt kan jeg si at militære installasjoner og øvelser vil være interessante for andre lands etterretningstjenester. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Aamot.

Diskuterte politi-varsel tidlig

Nordavind som nå legger til rette for næringsvirksomhet, er eid av en rekke aktører. Blant dem flere kommuner i Nord-Østerdalen. Ordfører i Alvdal, Johnny Hagen (Ap) sier til NRK at eierne tidlig så det som nødvendig å opprette kontakt med politiet.

– Vi diskuterte det tidlig i fasen og tok kontakt med politiet på oppfordring fra fylkesmannen, sier han.

Ifølge Hagen har de ikke fått noen negativ tilbakemelding i etterkant.

– Foreløpig ser vi det som en rutinesak før det oppstår noe mer, sier Hagen.

Da det russiske datafirmaet like før jul gikk inn med store midler i Hedmark, var målet å skape opptil 15 nye arbeidsplasser i den lille bygda i år. I 2019 ser selskapet for seg å lage ytterligere 50 grunnet behov for arbeidskraft fra IT-sektoren.

– Vi tror etableringen vil skaffe nye arbeidspasser som vil utvikle området. Kryptoindustri er attraktiv og vi tror vi vil få folk fra hele Norge hit for å jobbe, sa Denis Slabakov, administrerende direktør i EET Europarts Rus til NRK på en pressekonferanse i desember.