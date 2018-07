Østlandet: Krisesesong for jordbæra

Oppå Lauvåsen væks det jordbær, sier Prøysen i sangen. I år vokste jordbæra riktignok raskt – men dessverre ble sesongen på Østlandet svært kort for den røde, søte bæra som er sommermat nummer én for nordmenn.

– Vi må bare komme oss gjennom denne sommeren, og håpe det blir bedre til neste år, sier bærbonde Thor Graff i Røyken.

Han får mange telefoner fra kjøpevillige jordbærelskere, men måtte stenge selvplukk-tilbudet på gården onsdag. Da var det slutt på bærene.

VARMEN ØDELA: Denne plakaten møtte kundene på en matbutikk i Førde fredag. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Knusktørr åker

– Det er knusktørt rundt beina våre, det er hardt som fjell der vi ikke har vanna, sier han og viser vei i åkeren.

Han taper mye på at jordbærsesongen er preget av sterk varme og tørke, men håper på en bedre sesong for bringebæra.

– Hittil i år er det blodrøde tall. Det er mange hundre tusen i underskudd. Vi må bare håpe på bedring, sier Graff.

SNART SLUTT: Det er ikke mye igjen av årets norske jordbær. Mange butikker sliter allerede med å dekke etterspørselen. Foto: Knut Røsrud / NRK

Katastrofe i Østfold

– Årets sesong har vært en katastrofe for meg, sier bonde Bjørn Skjeltorp i Østfold.

Han har flere sorter jordbær, og en av sortene gikk det galt med allerede i vinter. Fra mai og utover har det vært alt for varmt, så bærene ble små og sesongen er allerede avsluttet.

Skjeltorp sier han har tapt mye penger, men har ikke oversikt på hvor mye enda. Han driver en gårdsbutikk med salg av både bær og grønnsaker, og siden han ikke har egne bær lenger, har han bestilt fra det sentrale grøntlageret i Oslo. Men derfra har han bare fått halvparten av det han har bestilt.

– Det kommer noe bær fra Trøndelag, men de klarer ikke å dekke alt. Det er tørkeår, og det er det verste jeg har sett. Vi er rimelig fortvila, sier Skjeltorp.

Sliter med å dekke etterspørselen

Mange butikker sliter allerede nå med å dekke etterspørselen fra kundene, og ofte blir man møtt med tomme hyller der det skulle bugnet av bær.

– Jeg regner med at sesongen snart er over for de fleste nå, unntatt for noen få som har sorter som modnes noe senere. Da blir det vel import etter hvert, sier jordbærprodusent Per Otto Kaurstad fra Ringebu.

HEKTISK: Jordbærprodusent Per Otto Kaurstad sier at sesongen for den norske bæra snart er slutt. – Det har vært en kort og meget hektisk sesong, sier han. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han sier at sesongen har vært veldig hektisk, og at den starta tidlig. Bærene begynte å modnes allerede før sankthans, og nå er den snart over.

– En kort sesong, er en dårlig sesong. En lang sesong er en god sesong, sier han.

På Kiwi Smestad i Lillehammer får de tak i bare halvparten så mye jordbær som de har behov for. Assisterende butikksjef Daniel Nøss tar gladelig imot dagens leveranse av bær, men regner med at det blir utsolgt på få timer.

– Rundt klokka 15–16 er vi nok tomme, sier han.

GÅR UNNA: Daniel Nøss på Kiwi Smestad regner med at bærene han fikk inn på formiddagen fredag, er borte i løpet av få timer. De får bare tak i halvparten av det de har bestilt av jordbær. Foto: Knut Røsrud / NRK

Muligheter på Vestlandet

I Valldal på Sunnmøre har jordbærsesongen nettopp startet, men også der ser det ut til å bli en hektisk sesong.

– Vi er inne i første uke med plukking nå, og her bugner det. Men vi ser at de sene sortene allerede har begynt å modne, så det kan nok bli en kort sesong. Vi håper likevel det holder ut juli, sier Harald Valle, daglig leder i Valldal Grønt.

I går fikk han besøk helt fra Beitostølen av folk som kom for å kjøpe bær.

– Der var det helt tomt, men her fikk de tak i bær, ler Valle.

DRØMMESESONG PÅ JÆREN: Geir Joa kan melde om supert jordbær-vær. Han regner med å kunne levere jordbær til oktober. Foto: Morten Nesvik / NRK

I Rogaland kan jordbærbonde Geir Joa melde om en drømmesesong. Han regner med å ha jordbær til oktober.

– Det var litt for varmt i månedsskiftet mai/juni, men fra rundt 10. juni har det vært en drømmesesong. Det har vært 15–20 grader. Jeg har aldri opplevd lignende, sier Joa.

Men – han kan dessverre ikke redde de tomme hyllene på Østlandet.

– Jeg har en filosofi om å levere kortreiste bær, og jeg skal holde meg til den, sier han.