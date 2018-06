Nå plukkes de første jordbærene

Den lange varmeperioden med mye sol har modnet bærene på åkrene ved den staselige Hafslund hovedgård i Østfold raskere enn normalt. Her i det sørøstre hjørnet av Norge er det lettdrevet, sørvendt morenejord og godt dyrkingsklima.

Ute på jordene går et titalls bærplukkere og legger store røde bær i sorte plastkurver. Over helgen blir de å finne i butikker på Østlandet.

Jordbærplukkerne er i sving på Hafslund hovedgård i Østfold. Her er det lettdyrket morenejord og sydvendte jorder som leverer de første modne bærene i landet. Foto: Derek Bateman / NRK

– Det er unormalt tidlig, sier leder av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Vanligvis kommer de første, velsmakende norske bærene minst ti dager senere, og de fleste avlingene høstes normalt ikke før ved St. Hans-tider.

Frykter kort sesong

Det er fint å kunne glede seg over tidlige norske jordbær. Men gevinsten har en bakside. Fortsetter været som nå, kan gleden bli kortvarig, sier Bartnes.

– Fordelen med dette er at folk blir veldig glade. Men jeg tror det kan bli en kort sesong for jordbærene. Høy temperatur og lite nedbør betyr at bæra drives fram fortere, og det kan gi lavere volum. Alt avhenger av været de neste ti dagene eller så, sier han.

Østfold er tidligst ute med plukkestart for jordbær, og det samme gjelder gårder på Ringerike. På Jæren har riktignok norske jordbær vært i salg en liten stund, men disse er dyrket i drivhus.

– Det fine er jo at bærene modnes til litt forskjellige tider jo lengre nord du kommer, og det hjelper jo litt på sesongen, minner Bartnes om.

– Topper livet og hverdagen

Nga Thi Nguyen er testsmaker på Hafslund hovedgård. Hun tar stikkprøver av de første bærene som plukkes fra de lange rekkene med planter. Hun kontrollerer kvaliteten på jordbærene.

– Det smaker godt og søtt og lukter veldig godt, kan hun slå fast.

Sorte kurver med røde bær. De blir å finne i butikker på Østlandet om kort tid. Foto: Derek Bateman / NRK

På gata i Østfold får noen utvalgte heldige smake på de første norske bærene i en blindtest med importerte jordbær. Blant dem er Kenneth Hansen i Fredrikstad.

– Disse er norske. Det kan ikke sammenlignes. De andre smaker vann i forhold, sier han og har ikke problemer med å avgjøre hvilke som er lokalt dyrket.

Bjørn Raanaas fra Sarpsborg er heller ikke i tvil, og velger de norske på blindtesten.

– De i den sorte boksen er mye søtere og deiligere.

– Så disse er norske? Seriøst? De her er mye bedre enn de andre, sier testsmaker Anne Kathrine Sægrov.

Hun trekker betydningen av norske jordbær enda litt lengre.

– Det beste med jordbær er at det bare er en kort sesong. Så det topper både livet og hverdagen egentlig. At man bare må nyte det når man har det.