Nyttårsfest på brua skal hindre flere i å hoppe

– Jeg har så lyst til at det skal være latter og glede her, isteden for politi- og brannbiler, sier Gry Heiberg og sønnen Peter Alexander Heiberg, som har tatt initiativet til den planlagte festen på Vingnesbrua på Lillehammer nyttårsaften.

De har selv opplevd å miste noen som valgte å avslutte livet.

– Det er kjipt. 2018 håper vi blir et år uten slike tragedier, sier Gry.

Blålys på Vingnesbrua

Da Gry Heiberg nyttårsaften 2016/17 igjen så at det var blålys på Vingnesbrua, bestemte hun seg: Neste år måtte det skje noe, noe som kunne hindre flere i å velge å avslutte livet ved å hoppe. Ideen om en egen feiring av overgangen til det nye året, nettopp her, ble tent.

– Vi arrangerer nyttårsfeiring, men det betyr ikke at man ikke har lov til å være lei seg! Kom om du trenger noen å være sammen med, kom om du er sammen med noen. Her vil du uansett møte noen som bryr seg, sier Heiberg.

Sønnen Peter Alexander er enig.

– Nå har vi mista for mange. Vi kan iallefall ikke miste flere. Det er ikke sikkert det trengs mer enn en liten ting, for at folk skal ønske å leve videre. Kanskje bare et smil er nok, sier han.

De har nå opprettet et offentlig arrangement på Facebook.

VINGNESBRUA: Brua krysser Lågen mellom Vingnes og Lillehammer. Den ble bygd i 1934 og er 816 meter lang. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Preget av hendelsen

Brannsjef i Lillehammer, Knut Birger Bakken, sier at brannvesenet er positive til at det blir et forebyggende arrangement på brua denne kvelden.

– Vi som etat har vært på Vingnesbrua flere ganger i anledning at folk har hoppa derfra. Derfor setter jeg pris på at det blir gjort noe for å hindre flere tragedier, sier Bakken.

Han har selv hatt vakt flere ganger når noen har hoppa fra brua, blant annet på nyttårsaften for et år siden.

– Det er noe som preger en, sier han.

PREGET: Knut Birger Bakken, brannsjef i Lillehammer, har selv vært med for å hente personer som har hoppet fra Vingnesbrua. Foto: Silje Josten Lien / NRK/ARKIV

Hvis du leser dette og trenger hjelp: Ekspandér faktaboks Hvis du synes livet er vanskelig, og trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental helses hjelpetelefon: 116 123.

Det er en døgnåpen telefontjeneste, og det er gratis å ringe dit.

Hvis du synes det er lettere å skrive om det som er vanskelig, kan du oppsøke Mental helses nettsted sidetmedord.no.

– Det må være greit å ikke ha det greit

2017 ble et trist og tragisk år for mange på Lillehammer, fordi flere ungdommer valgte å ta livet sitt. I juni ble det arrangert en egen markering på Stortorget, der rundt 200 ungdommer samlet seg.

– Jeg håpar at de som er samla her i dag kan gå hjem og ta litt ekstra godt vare på hverandre. Det må være greit å ikke ha det greit, sa initiativtaker Kristoffer Hestetræet til NRK.

18 år gamle Marte Sklet Johansen valgte å snakke om selvmord da hun talte på kongeparets hagefest på Maihaugen i Lillehammer noen dager etterpå.

– Dette var en modig tale og det var tøft gjort, sa Kong Harald til Marte etter at talen var fremført.

Mener arrangementer kan forebygge

Psykiater Dag Aarskog i Sykehuset Innlandet, avdeling Reinsvoll, sier han synes det er flott at det lages arrangementer som setter fokus på forebygging av selvmord.

– Jeg tror det er viktig å vise unge mennesker som har det vanskelig at samfunnet faktisk bryr seg. Selvmord er å ta liv, men det tar også viktige deler av andre sitt liv når man velger å ta sitt eget liv. At voksne og ungdom stiller opp og viser at det finnes alternativer til selvmord, er viktig, sier han.

– Er slike arrangementer som dette på Vingnesbrua viktige?

– Ja. Fordi de setter fokus på at det finnes hjelp. Vi vet at to tredjedeler av alle selvmord begås av folk som ikke har vært i kontakt med hjelpeapparatet på noen måte. Har du det så vanskelig at døden er et alternativ, da må du ha hjelp. Åpenhet er av det gode, sier han.