– Dette var en modig tale og det var tøft gjort, sa Kong Harald til Marte etter at talen var fremført.

Livet er delt. Det er glede, det er seier og det er suksess. Men det er også sorg, utfordringer og nederlag. Derfor vil jeg gjerne oppfordre alle til å snakke mer om de vanskelige tingene i livet. Marte Sklet Johansen

Droppet flosklene

Marte skulle holde festtalen fra ungdom i Oppland og Hedmark under kongeparets hagefest. Hun droppet flosklene, og snakket om det ungdom i Mjøsbyen er urolige over: Det store presset mange unge er utsatt for.

– For noen kan dette bli så tungt og krevende at man velger å avslutte livet, sa Marte i talen sin.

Flere selvmord blant unge i Lillehammer

Bakgrunnen er flere tilfeller av selvmord blant unge i Lillehammer den siste tiden.

– Jeg synes det er viktig å snakke om det som også er vanskelig. Så mange mennesker har i det siste valgt å ta sitt eget liv. Derfor følte jeg det var riktig å ta opp dette, sa Marte etter at hun hadde holdt talen sin.

Se TV-innslag:

Modig tale rørte kongelige og gjester

– Om vi klarer å snakke om all den smerten som må ligge for at et menneske skal velge å forlate livet, så blir det lettere for dem som sliter å søke etter hjelp, mente hun.

Har du mistet noen sjøl?

– Ja, det har jeg.

Et samarbeid mellom kongeparet og ungdom

600 inviterte gjester fikk tirsdag kveld en takk fra kongeparet for det de har opplevd under deres jubileumsreise. Festen ble, etter kongeparets ønske, arrangert i samarbeid med yrkesfagelever fra videregående skoler i Hedmark og Oppland.