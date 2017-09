Jeger: – Flere må ta med barn på jakta

«Jeg vil heller ha elgkjøtt enn pizza» Nikolai Eugen Bjørnstad Henriksen

Elgjakta er offisielt i gang. Med stadig aldrende jaktlag er Nikolai viktig for fremtiden, mener bestefar Gordon Fjeld. I dag droppet Nikolai skolen for å være med bestefar ut i skogen.

– Det er fint å være med på jakt, jeg får sett mye mer enn jeg hadde gjort i skolegården. Jeg kommer nok til å droppe mer skole fremover, sier Nikolai.

Les også: Elever fikk være med på elgjakt

Fordel med fire øyne

Bestefaren synes det er fantastisk bra å ha med barnebarnet på tur.

– Nicolai er veldig flink til å sitte stille på post og ikke lage noen lyder. Han følger med på det som skjer og sier fra hvis han ser elg. Det er en fordel å være 4 øyne.

Jaktlaget kan felle én okse og to ungdyr denne høsten. Hittil i dag har skogens konge lusket andre steder enn hos Nikolai.

– Jeg har ikke sett noe i dag, men jeg skal jo være med flere ganger ut i oktober. Jeg blir ikke kald siden jeg har på meg mange bukser og gensere, sier Nikolai.

MED PÅ SLAKTING: I fjor fikk Nikolai sett hvordan man slakter. Foto: Gordon Fjeld

Har ansvaret for radioen

Nikolai har flere oppgaver ved siden av å se etter elg. Han bærer utstyr, er med på slaktinga og ikke minst styrer han kommunikasjonen.

– Jeg snakker med alle på jaktlaget på radioen. Hvis vi for eksempel ser et skadet dyr så sier jeg fra. For det må vi kanskje skyte, sier han.

– Du blir ikke utålmodig når du sitter stille i 5 timer på post?

– Ni, jeg sover i en sovepose og skjer det ting så vekker bestefar meg. Jeg har også med meg sjokolademelk, også griller vi pølser midt på dagen, sier Nikolai.

Les også: Slik er den norske jegeren

JAKTKAMERATER: Nikolai og Gordon skal jakte mye sammen de neste ukene. Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

– Flere må tas med på jakt

Gordon mener det er viktig for barn å få med seg denne delen av livet.

– Nikolai får se hele prosessen fra vi oppdager et dyr til det blir skutt og dør i løpet av noen få sekunder. Elg er den fineste matressursen vi har i Norge.

– Jeg vil heller ha elgkjøtt enn pizza, sier Nikolai.

– Det må rekrutteres på jegerfronten. Snittalderen på oss jegere går stadig oppover, så flere må ta med seg barn på jakt i høst. Dette er noe flere unger burde fått muligheten til å oppleve, sier bestefaren.

Nikolai tror det er mange barn som ville vært med på elgjakta hvis de fikk muligheten.

– Jeg synes flere skal bli med å jakte og se på hvordan vi gjør det. Alle i klassen min har lyst til å bli med, det vedder jeg på, sier Nikolai.