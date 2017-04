Integreringsprosjekt rører Norge – får skryt av Frp-lederen

Det var på torsdag NRK fortalte historien om afghanske Soraya Afzali (56) som sliter med språket. Norske Ingunn Børke (89) trenger mye hjelp og omsorg.

De to møtte hverandre gjennom et prosjekt i Lillehammer der Frelsesarmeen, NAV og kommunen samarbeider. Ordningen innebærer at voksne, fremmedspråklige mottakere av sosialhjelp, hjelper pleietrengende og eldre.

De eldre får noen å snakke med og de fremmedspråklige får språktrening, kompetanse og nettverk.

I skrivende stund har saken over en halv million visninger på Facebook, 11.000 likerklikk, 2.300 delinger og så å si entydig positive og hyllende kommentarer i kommentarfeltet.

Positivt tiltak – se og lær

GODT EKSEMPEL: Leder i Frp, Siv Jensen, synes samarbeidsprosjektet på Lillehammer er et godt initiativ og er noe andre kommuner bør kikke nærmere på. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og det er ikke bare på Facebook dette prosjektet rører og engasjerer. Også Fremskrittspartiets leder og Finansminister, Siv Jensen, skryter av initiativet i Lillehammer.

– Jeg synes dette er et veldig godt eksempel på et lokalt initiativ som både bidrar til at innvandrere lærer seg norsk, kommer i jobb og sakte, men sikkert kan bli gode skattebetalere i Norge.

Før helga la regjeringen fram en ny perspektivmelding som viser utfordringene i norsk økonomi framover. Der understreket Siv Jensen viktigheten av å få innvandrere ut i arbeid.

– Er dette noe man bør gjøre mer av?

– Ja, jeg er opptatt av, og dette har vi vist i perspektivmeldingen, at altfor mange mennesker i Norge med minoritetsbakgrunn ikke er en del av arbeidsmarkedet, sier Jensen.

Hjerte, hjerte!

Soraya var en av de gladeste rundt bordet på rådhuset i Lillehammer i dag da feiringen fant sted og de som er med på prosjektet så på NRK-videoen fra torsdag.

GRIPENDE GJENSYN: TV-saken om Soraya og Ingunn har truffet mange i Norge og i dag ble hele saken vist for dem som er med på prosjektet i Lillehammer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi er alle sammen en familie her. Og nå er hele Norge familien min, ler Soraya mens hun kommenterer all oppmerksomheten hun og prosjektet har fått.

En annen som er overveldet over responsen er prosjektleder Hilde Langseth.

– Det har vært en helg som har vært veldig bra for hjertet! Jeg har vært kjemperørt og dette er et fantastisk løft for de damene som jeg jobber med.