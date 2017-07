45 % velger Østlandet som feriested: – Det har vært en fenomenal vekst

Norge blir et stadig mer populært reisemål, og Østlandet skiller seg ut som en feriefavoritt. Nesten halvparten av alle nordmenn som ferierer i Norge velger et sted på Østlandet, ifølge NHO reiseliv.

Trysil er ett av stedene som merker besøksvekst. Norges største alpinsted har gjort stisykling til sin store sommeraktivitet.

Ett steinkast fra sagflishaugen, der fjorårets snø ligger godt lagra, kryr det nå av syklister.

– Det er kjempemorsomt å se hvor mange syklister som er her og koser seg, Vi har hatt en fenomenal vekst, bedre enn vi kunne håpe på, sier Olve Norderhaug i Trysil Bike Arena.

Siden oppstarten i 2015 har Trysil Bike Arena tredobla besøket.

FORNØYDE: Per Kåre Jakobsen har tatt med barna Marit og Konrad for å teste sykkelstiene i Trysil. Foto: Anne Næsheim / NRK

Hver syklist bruker i snitt 2300 kr dagen på mat, overnatting og opplevelser. For Trysil som har slitt med å skape aktivitet om sommeren betyr det alt å lykkes med stisykkelsatsingen.

Fjell og hyttelivet lokker

Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad mener Hedmark og Oppland er et av de viktigste reiselivsområdene i Norge.

Arrangementer, kultur og den lokale maten er noe av det som lokker turistene til Innlandet, men også fjell, natur og hytteområder er populært når reisevante nordmenn legger ut på ferie.

– Hytter dominerer som boform for veldig mange under ferien, og her bidrar Jotunheimen, Rondane og Gausdal Vestfjell til flere turister til området, sier Habberstad.

Merete Habberstad sier at 45 prosent av dem som ferier i Norge skal til Innlandet i sommer. Foto: Milana Knezevic / NRK

Turistattraksjoner slår rekorder

Den gode trenden for norsk reiseliv fortsetter etter tre år med oppgang.

– Mye tyder på at 2017 blir nok et superår for norsk reiseliv, sier Habberstad.

Det er høy økning i trafikken både fra norske og utenlandske turister. Overnattingssteder i Lillehammer melder om stinn brakke.

– Det er fullt hus i natt med 720 gjester. Det har vært en veldig bra sommer så langt, sier Lars Granum som er hotelldirektør ved Scandic Lillehammer.

Turistattraksjoner som Hunderfossen og Maihaugen på Lillehammer er blant dem som allerede har fått besøksrekorder før sommeren er omme.

– Nå er det ikke lenge før Peer Gynt går av stabelen på Gålå heller, og denne forestillingen trekker mange tusen gjester og skaper besøk til hele regionen, sier Habberstad.