Fra og med mandag 10. juli går mange inn i en velfortjent sommerferie. Noen håper kanskje på å gå inn i en varm og solfylt ferie, men det er det ikke så mange som får.

– På fredag er det meldt regnbyger og perioder med regn over hele landet, forteller statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen.

Hun forteller at det kun er Nord-Norge som er heldige helgen før fellesferien starter.

– På lørdag bygger det seg opp et høytrykk i Nord-Norge som gjør at været blir bedre og bedre, og det vil bli opphold og mye sol i hele nord, sier hun.

Og finværet fortsetter for de fleste nordlendinger ut helgen.

Men i resten av landet blir det vått og hun anbefaler folk som skal på festival denne helgen om å ta med seg regnponchoer.

Varmest i Nord

Det er også Nord-Norge som får det varmeste været i helgen.

– Nordland kan få over 20 grader, sier Pedersen og legger til at Vest-Finnmark og sør for østlandet også ligger godt an til å få over 20 grader i helgen.

– Mens Vestlandet og Midt-Norge får de kaldeste temperaturene.

Markedsstrategisk leder i Nordnorsk reiseliv, John- Steve Linløkken tror ikke at finværet i nord vil tiltrekke til seg flere turister opp i turområdene.

– Vi blir ikke påvirket av vær, vi vet hvor vi bor, sier han, men er veldig glad for varmen de får en kort periode.

Markedsstrategisk leder i Nordnorsk reiseliv, John-Steve Linløkken forteller at turister kommer med boblejakker når de besøker Nord-Norge og blir overrasket over at det er over 20 grader der. Foto: privat

Han tror at de som tenker seg opp til nord likevel har hatt den planen lenge.

– Folk fra sør pakker ikke kofferten for å dra opp hit fordi vi har bra vær en kort periode, sier han.

Regn, regn, regn

Fra og med mandag 10. juli er det meldt nedbør med spredte regnbyger over hele landet.

– Tirsdagen blir kanskje litt bedre på østlandet, men det blir noen skyer, sier Pedersen.

Hun forteller at det fortsetter med en ustabil værtype utover onsdag og torsdag med lavtrykk og nedbør som kommer og går.

– Det er ingen områder som er helt trygge for regn nå fremover, sier hun.