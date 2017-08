Wirkolas nye film ut på Netflix i USA: – Kan bli sett av uhorvelige mengder mennesker

– Jeg er veldig stolt av filmen og håper den blir tatt godt imot. Den er litt annerledes enn det jeg har gjort før. Den er mer subtil, men har likevel litt av galskapen jeg er kjent for. Forhåpentligvis blir det en god kombo, sier regissør Tommy Wirkola.

Han snakker om sin nye Hollywood-film, «What Happened to Monday», som gir et dystopisk bilde av framtiden. Den skildrer en verden hvor familier kun får lov til å ha ett barn, og hva som da skjer når et sett med sjulinger blir født.

Enormt nedslagsfelt

Wirkolas nye film har kinopremiere i Norge den 8. september, men først slippes den på Netflix i USA og Storbritannia, den 18. august. Selv om det betyr at filmen ikke kommer på kino i disse landene, synes Wirkola det er spennende at Netflix har kjøpt og distribuerer filmen.

– Når filmen er kjøpt av Netflix, så kan den bli sett av uhorvelige mengder mennesker. Jeg gleder meg veldig til å se hvordan den kommer til å spre seg, sier han.

Blant andre Glenn Close spiller i Wirkolas nye film. Han sier at han ikke tenker så veldig mye mye på at han har med store Hollywood-veteraner å gjøre. – Men klart, når jeg tar et steg tilbake og ser på det, så er det absurd at jeg jobber med disse skuespillerne som jeg så på film da jeg vokste opp, sier han. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmpolitiets Birger Vestmo ser både positive og negative sider ved at filmen distribueres av Netflix i USA og Storbritannia.

Han sier det ligger mer prestisje i en kinopremiere, men samtidig påpeker også han at Netflix har et enormt nedslagsfelt. I tillegg har Netflix satset stort på høybudsjettsfilm i det siste, og Vestmo tror ikke det er dumt for Wirkola å knytte kontakt til selskapet, med tanke på muligheter videre i karrieren.

– Men jeg er veldig glad for at filmen settes opp på kino her i Norge, slik at vi får sett den der jeg mener den hører hjemme, sier Vestmo.

Store ambisjoner

Selv om Wirkola gjennom Netflix kan få et stort publikum, er Birger Vestmo glad for at filmen hans settes opp på kino i Norge. Foto: Nadia Frantsen

Når det gjelder Vestmos forventninger til filmen, er de absolutt til stede.

– Jeg har fulgt Wirkolas karriere med stor interesse og ventet på at han skulle komme med noe nytt i USA etter «Hansel & Gretel», sier han.

– Så nå er det spennende å se hva han har fått til. Jeg har sett traileren, og der ser ting veldig lovende ut. Det ser ut som Wirkola har store ambisjoner med filmens uttrykk. Så gjenstår det bare å se om hele filmen tilsvarer til kvaliteten på traileren. Det blir spennende!