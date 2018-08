Fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk, tror ikke det kommer noen avklaring på dialogmøtet hos kommunalministeren i dag. Og det er kanskje ikke så rart, da Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) nekter å stille på møtet.

INNKALT: – Vårt fylkestingsvedtak går ut på at vi skal ha dialog med ministeren. Mæland innkalte til møte bare femten minutter etter at vi hadde et fylkestingsvedtak, så her går det unna, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

Planen var å samle de to nordligste fylkene til et dialogmøte om den videre sammenslåingen, men prosessen mellom de to fylkene er i øyeblikket helt fastlåst.

Troms' fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) møter derfor mandag kommunalministeren alene.

– Fylkestinget har sagt at så lenge ikke Finnmark vil delta i fellesnemnda er det ikke mulig for Troms å gjøre det alene. Per nå er det derfor ikke fruktbart å snakke om en fellesnemnd. Dette må Mæland finne ut av, og det kan jeg ikke hjelpe henne med, sier Willy Ørnebakk.

Beskjeden fra Ørnebakk til Mæland vil derfor være at departementet nå må ta en rolle.

Finnmark vil kun takke ja til møte om reversering

Fylkestinget i Troms har allerede gitt beskjed om at det trengs hjelp fra sør for å fullføre sammenslåingsprosessen i nord. Dette skjedde etter Finnmark ikke ville oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Monica Mæland innkalte til dialogmøte med Troms og Finnmark, men kun Troms stiller på kommunalministerens kontor. Foto: Vidar Ruud / NPK

Men kommunalminister Monica Mæland svarte at hun ikke ønsker å ta over sammenslåingsarbeidet. I stedet inviterte hun Troms og Finnmark til et dialogmøte om sammenslåingen.

Det valgte Finnmark å si nei til.

– Å møte opp vil være det samme som å si at vi har gitt opp kampen om at Finnmark skal stå som et eget fylke, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Fordi flertallet av finnmarkingene ikke ønsker en sammenslåing, mener Vassvik det burde være nok til at statsråden og Stortinget endrer vedtaket fra i fjor juni.

IKKE ENIGE: Monica Mæland og Ragnhild Vassvik ønsker begge og møtes, men med hver sin agenda. Her er de avbildet i forbindelse med Kirkeneskonferansen 2018. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ja til møte, nei til agendaen

Vassvik sier hun gjerne skulle vært en del av en dialog, men kun dersom den inneholder hva Mæland kan bidra med for å snu sammenslåingsprosessen med Troms.

Kommunalminister Mæland har uttalt at hun frykter hele regionreformen kan ryke dersom fylkessammenslåingen går i vasken.

Kristelig Folkeparti er i en vippeposisjon i sammenslåingssaken. Dersom KrF velger å stemme mot sammenslåingsprosessen på Stortinget i løpet av høsten, står Mæland ovenfor en helt ny situasjon. I følge NTB og Aftenposten går fylkesordfører i Trøndelag og lederen i KS ut og krever at KrF snarest skal avklare sin posisjon.

Et slikt krav stiller også Ørnebakk seg bak, og ser fram til møtet klokken 12.00 mandag.

– Jeg har kolleger over hele landet som er spent på om regionreformen kommer til å bli en flopp fordi man ikke får overført noen oppgaver. Alle sammen sør for Troms og Finnmark, som står midt i sammenslåingsprosessen, formelig biter negler mens de ser hva som skjer her i nord.