Venner og kolleger minnes de omkomne: – De vil bli dypt savnet

I dag, to dager etter, hviler byen vår i regn. Over flagg på halv stang, gråter himmelen sammen med oss. Praten går langsomt, og klemmene er langsomme. Hodene er senket i ærbødighet, stemmene er lavmælte, og søkende blikk finner havn i andres. Alle kjenner vi noen som er direkte berørt. Alle er vi berørte

Det skriver altaværingen Linda Tangen i en Facebookpost som er delt av mange i Alta, etter den tragiske helikopterulykken lørdag, der seks mennesker mistet livet.

De omkomne passasjerene var Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20), Robin Karlsen (20) og Benedikte Hyld Mella (22).

Bortgangen til de unge menneskene har rystet hele altasamfunnet.

Politiet har ikke frigitt navnet på piloten, som var en svensk mann (27).

Markus Vonheim (19)

Bildet av Markus Vonheim er tatt rett før ulykken. Han hadde bedt faren Rolf Vonheim om å ta bilde av ham før han dro av gårde på festivalen Høstsprell. Foto: privat

Faren til Markus, Rolf Vonheim, beskriver sønnen som en sosial ung mann, som hadde stor yrkesstolthet som snekker. Markus skulle i gang med å ta svenneprøven denne uka.

– Markus sa alltid at man må leve mens man kan, forteller faren.

En av Markus sine nærmeste venner beskriver ham som en livlig gutt, som alltid spredte glede.

– Han klarte aldri å sitte i ro, og han var en skikkelig humørspreder som man ble glad av å være sammen med. Han stilte alltid opp, sier vennen til NRK.

Markus Vonheim jobbet hos Rothal Bygg As. De beskriver han som et arbeidsjern fra nord, med en stå på-vilje som ingen andre. Han vil bli dypt savnet i bedriften, skriver de på Facebook.

Kine Johnsen (22)

Foto: privat

Kine Johnsen jobbet som frisør på Klippoteket AS i Alta. Kolleger og venner beskriver nyheten om hennes bortgang med stor sorg og sjokk, og sier de har det vanskelig nå.

– Vi vil minnes vår kjære Kine. Takk for alt du har lært oss, og all latter og glede vi har fått dele med deg, skriver de på Facebook.

Kevin Berg (20)

Foto: privat

Kevin Berg jobbet hos Alta Motor AS. De beskriver han som et frisk pust i sin hverdag, med godt humør, ståpåvilje, engasjement, kunnskap og positivitet.

– Han var meget godt likt av oss alle, og vi kommer til å savne han dypt, skriver de på Facebook.

Kevin Berg og Kine Johnsen var søskenbarn. Kevin er sønn av Frp-politiker Ronny Berg.

Robin Karlsen (20)

Foto: Privat

Robin Karlsen jobbet hos Anlegg Nord AS. De kondolerer de etterlatte, og har satt opp et minnebord på kontoret for å minnes sin kollega.

– Du vil bli dypt savnet her hos oss, skriver de på Facebook.

Benedikte Hyld Mella (22)

Foto: Privat

Benedikte jobbet blant annet som tilkallingsvikar for Alta kommune.

Hun var mye i en av kommunens boliger for utviklingshemmede, opplyser kommunalleder John Helland til iFinnmark.no.

Pilot (27)

Helikopterturen ble fløyet av et helikopter fra Helitrans. De er sterkt berørt av hendelsen, og i dyp sorg.

– Vi har mistet en god kollega, han var blid og hadde masse initiativ. Rett og slett en hyggelig fyr, som vi dessverre ikke fikk kjenne så lenge, sier daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen.

– Fokuset vårt er å ta vare på hverandre. Det er tungt for mange. Vi tenker på etterlatte, venner og kolleger, sier Simonsen.

– Tar vare på hverandre

– Vi bor i en kommune full av varme, og mer enn noen gang ser vi hva den er laget av. Vår dypeste medfølelse er hos alle pårørende, og våre tanker hos de unge som ble frarøvet livet, skriver Linda Tangen videre i Facebookinnlegget som er delt av mange i Alta.