Politikere i sorg etter den tragiske helikopterulykken: – Livet er så jævla urettferdig

Alta ble rammet av en tragisk ulykke lørdag, da et helikopter som fløy guidede turer i forbindelse med festivalen Høstsprell styrtet i fjellområdet Skoddevarre.

Om bord i flyet satt fem unge voksne fra Alta, i tillegg til en svensk pilot. Alle seks omkom.

Partiet Frp i Alta er nært berørt av ulykken. De går ut med navnet på en av de omkomne, Kevin Berg. Politiet har ikke gått ut med navn på de fem andre som var involvert i ulykken.

Frps Ronny Berg har lagt ut følgende melding på sin facebookside:

– Livet er så jævla urettferdig. Masse flott ungdom som hadde hele livet sitt foran seg, og nå er dem borte💔 Vi mistet vår eldste sønn Kevin i helikopterulykken❤️❤️ Vi får leite etter styrken sammen, når livet føles rasert og helt tomt😢.

Tidligere stortingskandidat, nå fylkestingskandidat for Frp i Finnmark, er sterkt berørt av ulykken i Alta. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Både Høyre og Frp i Alta har meldt at de innstiller valgkampen for i år. På Facebook skriver partiet at de uttrykker sin dypeste medfølelse for alle som er rammet.

– Dette er så ufattelig trist, skriver de.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Partileder sender kondolanse

Finansminister og partileder Siv Jensen sender sine dypeste kondolanser til alle berørte etter helikopterulykken.

– Jeg og Frp sørger med dem, skriver hun på Facebook.

Senterpartiet i Alta sender sine varmeste tanker til familie, venner og alle andre berørte.

– Det føles helt uvirkelig og meningsløst at vi skal miste flotte mennesker på slikt vis.

Også de velger å avslutte valgkampen for i år.

Ordfører i Karasjok, Svein A. Somby avlyser søndagens planlagte perletur med innbyggerne.

Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, beskriver det som en dypt tragisk ulykke som preger hele lokalsamfunnet. Foto: Mads Suhr Pettersen

Kriseledelsen i arbeid

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap) har satt kriseledelse, og det er opprettet pårørendesenter på Alta helsesenter med leger og sykepleiere.

– Altasamfunnet er rammet av en alvorlig ulykke. Mine tanker går til familie og venner som har mistet noen de er glade i, sier ordfører Monica Nielsen.

– Det er en trist dag, det finnes ikke ord som kan beskrive det jeg føler nå. Nå skal vi vise den varmen som bor i Altasamfunnet og slå ring om de berørte. Denne ulykken preger hele lokalsamfunnet og vil gjøre det i lang tid. I dag har vi hovedfokus på dem som er rammet, sier Nielsen.