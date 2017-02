Uvær i Finnmark: Buss blåst av veien og takplater av bygg

Uværet har skapt problemer i Nord-Norge hele helgen, men til nå har Finnmark sluppet unna med stengte- og kolonnekjørte veier.

Ut over mandagen vil det derimot blåse skikkelig opp i det nordligste fylket også.

– Det ser ut til at mildværet fortsetter, men det blir vindfullt! Såpass vindfullt at det kommer opp i full storm med sterke vindkast i Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda, sier statsmeteorolog Rafael Grote.

Mandags formiddag begynte meldinger om været å komme inn til politi og brannvesen. Klokken 12:15 meldte politiet at en buss har blåst av veien på E 69 i Vest-Finnmark ved Sortvika. Ingen skal ha blitt skadd i utforkjøringen:

Uværet vil slå hardt inn over Finnmark mandag. Her fra Trollsundet ved Ingøy søndag kveld. Foto: Allan Klo / NRK

«Farlig å være utendørs»

I dagens værvarsel melder Meteorologisk institutt at det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport samt at broer kan bli stengt. Uværet kan gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur.

Det vil i tillegg være farlig å være utendørs.

– Det kan være farlig å legge ut på tur i dag, og særlig i fjellområder. Vi anbefaler ingen å oppholde seg på utsatte steder, sier Grote.

Bor du i by, er du ikke like utsatt. Men vær forsiktig også her, oppfordrer meteorologen.

– Hold deg unna byggeplasser, for ting kan løsne og fly gjennom luften. Og skal du ut og kjøre, bør du forsøke å unngå den sterke vinden.

I ellevetiden mandag måtte en gate i Hammerfest sperres av fordi noen takplater hadde blåst av en bygning:

– Nå er gata sperret av og brannvesenet rydder opp. Det er to takdeksler som tilhører takluker som har blåst ned. Det har blitt skader på taket, men ikke folk eller kjøretøy. Det er flere takluker på stedet, så vi regner med brannvesenet sjekker også disse, sier operasjonsleder Kaja Lilleby i Finnmark politidistrikt.

I desember i fjor herjet uværet i Hammerfest. Dette busskuret i Forsølveien fikk hard medfart av vinden. Foto: Allan Klo / NRK

– Dette er uvanlig

Natt til søndag slo været helt om, fra minusgrader ned på titallet og opp på plussiden og da kom også uværet.

Mandags morgen var det kun Kautokeino som var registrert med fattige én minusgrad, mens resten av fylket lå på grader mellom én til fem plussgrader.

– Det er utrolig uvanlig med så varme temperaturer. Til og med på Vidda har vi plussgrader nå, og det ser vi ikke ofte i februar, sier Grote.

– Det er rett og slett en dårlig vinter, må man kunne si.

Se dette uværsbildet Nina Planting Mølmann har delt gjennom emneknaggen #nrkfinnmark i helgen:

Minker natt til tirsdag – og blåser opp igjen

Mandags kveld vil vinden snu, og det vil komme snøbyger. Ut over natten vil også vinden minke.

– Vi får mindre vind, og det vil gå over til en kort periode med snø. I løpet av tirsdags ettermiddag forventer vi faktisk at det vil komme noen soltimer, og litt bedre vær.

Men det fine været vil ikke vare lenge.

– Onsdag og torsdag går det tilbake til mildvær med nedbør i kystområdene, og det vil komme mer vind igjen, sier Rafael Grote.

