Une og Susanne er bekymret for barna sine - får ikke nødvendige vaksiner

Mangel på helsesykepleiere gjør at barna til Une Mari Astrup og Susanne Baumann Tautra ikke har fått vaksiner til riktig tid. Småbarnsmødrene bor i Tana kommune, som er en av mange kommuner i Norge som mangler helsesykepleiere (tidl. helsesøstre).

– Sønnen min, Aksel, er åtte måneder, og han har ikke fått noen vaksiner siden han var tre måneder gammel, sier Une Mari Astrup.

Astrups sønn skulle hatt siste vaksine da han var fem måneder gammel, blant annet dose nummer to av vaksine mot kikhoste og seks andre sykdommer. Kommunehelsetjenesten i Tana hevder imidlertid overfor NRK at de fleste barna ikke ligger så langt bak skjema.

– På vaksinering av barn har vi forsinkelser på én til to måneder. De kontrollene hos hjelpesykepleier som ikke innebærer vaksinering har vi ikke mulighet til å gjennomføre nå, sier kommuneoverlege Kjell-Magne Johnsen i Tana.

Siste kontroll av sønnen til Une Marie Astrup ble gjennomført da han var fire måneder.

– Det var en gruppekontroll, og den ble holdt av en fysioterapeut, ikke helsesykepleier, sier Astrup.

Deler av Astrups historie er også delt i ifinnmark.no.

Da storebroren til seks måneder gamle Tobias var liten, gikk han glipp av fem kontroller på helsestasjonen, ifølge mor Susanne Baumann Tautra. – Jeg ser at det ikke har blitt noe bedre de siste to-tre årene, sier hun. Foto: Sidsel Vik / NRK

Mangler helsesykepleiere over hele landet

Tana er nå tvunget til å finne nye måter å skaffe kvalifisert helsepersonell på, en måte ledelsen i kommunen håper vil bedre situasjonen.

Tana kommune er ikke alene om å mangle helsesykepleiere. En oversikt Barneombudet laget i fjor viser at det mangler 300 helsesykepleiere på landsbasis.

– Vi har hatt problemer med å rekruttere nok helsesykepleiere i flere år. Jeg skjønner veldig godt om småbarnsmødre føler seg utrygge over at man ikke får vaksinene tidlig nok, sier ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) i Tana.

Økt risiko for barna

Praksisen er i strid med anbefalingene fra helsemyndighetene. Spesielt kikhoste blir trukket fram som en fare for små barn uten vaksine.

– Problemet med kikhoste er at jo mindre barna er, jo hardere blir de rammet dersom de blir syke, med tilhørende fare for at de ender opp på sykehus, sier overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttets avdeling for vaksineforebyggende sykdommer.

– Så selv forsinkelser på én til to måneder kan representere en risiko for barna?

– Ja, vi mener det optimale er å følge anbefalingene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Ansvaret for tjenestene er kommunenes. Samtidig er det staten som har ansvaret for å utdanne nok sykepleiere til helsesykepleier. Det er bare ikke mange nok. Men nå vil Tana kommune ta kontroll over utdanningen selv.

Overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttet er klar på at praksisen til Tana kommune bryter med anbefalingene fra myndighetene. Foto: Heiko Junge / Folkehelseinstituttet

Kjøper utdanning til sitt helsepersonell

– Hadde det dukket opp helsesykepleiere hadde de blitt ansatt på dagen, sier ordfører Frank Martin Ingilæ.

Men det gjør det ikke. De kommunale helsetjenestene har blitt større de siste årene, og antall årsverk går opp, ifølge KS. Særlig helsesykepleiere er det stor mangel på nå.

– På sikt vet vi at det vil mangle betydelig med arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, sier fagleder Anne Gamme i KS.

Rådmann Jørn Aslaksen har satt i verk kriseløsning for å få flere helsesykepleiere. Foto: Marianne Johnsen / NRK

På samme tid har Tana kommune flere sykepleiere som har lyst til å videreutdanne seg. Nå har finnmarkskommunen lagt penger på bordet for at en klasse med tjue studenter. De skal utdannes av Høgskolen i Innlandet, som tilbyr studentene fjernstudium for å bli helsesykepleier.

– Det er rett og slett for få som utdanner seg. Med denne klassen får vi dekket eget behov, i tillegg til mange andre kommuners behov, sier rådmann Jørn Aslaksen i Tana.

Og klassen er fylt opp, med studenter fra 17 kommuner fra Lebesby i nord, til Sør-Aurdal og Lillehammer i sør. Det koster 105.000 kroner for hver studieplass, som forløper over to år.

– Kommunene håndplukker godt motiverte og kvalifiserte sykepleiere som kan tenke seg å ta denne utdanningen, sier Aslaksen.

Han understreker likevel at dette er en kriseløsning, og ikke noe kommunen kommer til å belage seg på i framtiden.

Tidligere i dag fikk Une Mari Astrup innkalling til kontroll for åtte måneder gamle Aksel. Foto: Sidsel Vik / NRK

Håper å ha kontroll i høst

Før studentene er ferdige som helsesykepleier, må Tana kommune finne andre løsninger på situasjonen de nå står oppe i. Småbarnsmor Une Mari Astrup, som har en sønn som er tre måneder på overtid etter vaksineskjemaet, fikk en gledelig beskjed for kun få timer siden.

– I dag fikk jeg beskjed på telefon om at jeg skal ta Aksel med på kontroll i nabokommunen, Nesseby, sier Astrup, tydelig lettet over nyheten.

Kommuneoverlegen i Tana beklager situasjonen, og håper å ha kontroll snart.

– Jeg skjønner godt at foreldre blir urolige når barna deres ikke får det tilbudet vi plikter å gi, og det beklager vi sterkt. Nå håper jeg vi skal være i gang igjen med kontroller av barna i kommunen i oktober, sier Kjell-Magne Johnsen.