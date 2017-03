Sykepleiere må jobbe 44 lørdager i året: – Det er et overtramp

Fagforeningen mener de ble forsøkt presset til å skrive under på en ny avtale de ikke har fått satt seg inn i. Avtalen innebar mange korte arbeidsdager og flere helgevakter enn tidligere. Nå må de jobbe 44 lørdager i året.

– Det er et overtramp mot sykepleierne i Nesseby, sier lederen for Sykepleierforbundet i Finnmark, Elin Holmgren.

Den nye turnusen gir dem kortere vakter, og dermed langt flere arbeidsdager for å oppnå full arbeidstid. Det går særlig ut over helgene:

– I stedet for å ha 18–19 helger, har de gitt sykepleierne 18 søndager og 44 lørdager i året.

– Påtvunget ordning

Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund undertegnet ikke den nye arbeidstidsavtalen før jul i fjor, fordi de ikke fikk mulighet til å se over avtalen. Da ble de påtvunget en ny og mye verre turnusordning, sier Holmgren.

Hun mener ledelsen ved helse og omsorg i Nesseby kommune bruker den nye turnusen som et pressmiddel.

Ann-Kristin Andersen fra Nesseby er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Hun sier at medlemmene la fram et forslag til løsning på det første arbeidstidsforslaget, som de mener ville gi en like god dekning i vaktplanen, men mindre belastning.

Etter at arbeidsgiver avslo forslaget, innførte de i stedet en turnus med opptil 14 dager ekstra oppmøte i året.

– Alle ekstrahelger og kortvakter virker som en sanksjon. Mange kollegaer opplever at det er en sanksjon fra arbeidsgiver, en straffeturnus på grunn av at vi ikke signerte turnusavtalen.

Ønsker seg ny jobb

Nå sier flere at de ser seg om etter annet arbeid.

– Vi har det ikke bra. Det er flere sykepleiere som ser etter andre jobber, og det blir vanskelig å rekruttere sykepleiere hit i en sånn type turnus.

Ann-Kristin Andersen sier at hun har påpekt flere lovbrudd i begge de nye turnusforslagene som ble lagt fram.

Men Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby kommune, avviser anklagene.

– Det er ikke en straff. Det er en uheldig situasjon, men vi har faktisk ikke mulighet til å iverksette en annen form for turnus når vi ikke har blitt enig med Norsk Sykepleierforbund.

Haug viser til at de har fått råd fra jurister, og hun er trygg på at avtalen er innenfor loven.

– Hadde mulighet

Tom Haukland, personalsjef i Nesseby kommune. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Tom Haukland er personalsjef i Nesseby kommune. Han forsvarer den nye turnusordningen.

– I denne planen jobber de ikke flere søndager enn det som er tillatt i arbeidsmiljøloven, men dessverre må de jobbe flere lørdager.

Haug mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag.