Store prisforskjeller på hybler – sjekk ditt studiested her

Bodø troner øverst foran Hammerfest på listen over de høyeste hybelprisene hos studentsamskipnadene i Norge. I Hammerfest er det billigste alternativet for studentene en 10 kvadratmeters hybel med delt kjøkken og bad. Pris: 4700 kroner i måneden.

– Med litt over 8000 kroner i lån og stipend er leieprisen veldig høy for meg. Jeg er nødt til å jobbe ved siden av, sier Lasse Christoffer Land, som studerer i Hammerfest.

Lasse Christoffer Land klarer seg ikke på bare studielån og -stipend. Foto: Privat

NRK har hentet prisinformasjon fra alle samskipnadene i Norge. Prisene i tabellen nedenfor gjelder billigste hybel med eget soverom, samt strøm og internett inkludert. Bodø er dyrest med 4800 kroner. Bø i Telemark er billigst; der betaler studentene 2240 kroner i måneden.

Finn hybelprisen i din studentby Ekspandér faktaboks Bodø: 4820 kr Hammerfest: 4700 kr Stjørdal: 4660 kr Fredrikstad: 4655 kr Blæstad: 4650 kr Svalbard: 4500 kr Kongsberg: 4450 kr Ringerike: 4310 kr Alta: 4300 kr Drammen: 4270 kr Lillestrøm: 4217 kr Ålesund: 4120 kr Narvik: 4100 kr Halden: 4030 kr Elverum: 4010 kr Hamar: 4010 kr Evenstad: 3965 kr Lillehammer: 3905 kr Molde: 3900 kr Notodden: 3890 kr Ås: 3860 kr Porsgrunn: 3850 kr Rauland: 3810 kr Haugesund: 3800 kr Rena: 3780 kr Namsos: 3630 kr Steinkjer: 3540 kr Levanger: 3500 kr Stord: 3500 kr Harstad: 3400 kr Volda: 3400 kr Nesna: 3390 kr Tromsø: 3250 kr Trondheim: 3210 kr Grimstad: 3170 kr Oslo: 3158 kr Stavanger: 3150 kr Vestfold: 3140 kr Kristiansand: 3140 kr Gjøvik: 3000 kr Bergen: 2940 kr Førde: 2935 kr Sogndal: 2768 kr Kautokeino: 2550 kr Bø: 2240 kr Kilde: Studentsamskipnadene

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, mener at det også bør gis tilskudd til rehabilitering av boliger. Ikke bare statlige tilskudd til nybygg. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Studentene må betale regningen

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, mener at dagens system slår negativt ut for studentene.

Det er studentsamskipnadene som må finansiere oppgraderingen av studenthyblene. Derfor skrues husleien opp der man har pusset opp.

– I dag er det studentene som tar hele regningen for det. Det mener vi er lite rett og rimelig, sier Øien.

Prioriterer nybygg

Det er behovet for flere og nye boliger som gjør at Kunnskapsdepartementet ikke prioriterer støtte til renovering av eldre studentboliger. Dermed får ikke NSO-lederen oppfylt ønsket sitt.

Utdanningsminister Iselin Nybø prioriterer nybygg foran oppussing. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering. I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sa utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB i mars.

Nybøs statssekretær Rebekka Borsch (V) sier at regjeringen står fast ved dette. Hun påpeker at det er andre aktører som er ansvarlig for å vedlikeholde studenthyblene.

– Å vedlikeholde og oppgradere eksisterende studentboliger er studentsamskipnadenes ansvar i dagens ordning. Det er ikke planer om en ny tilskuddsordning for oppgradering, sier Borsch til NRK.

Pusset opp for 20 til 25 millioner

Dermed ender studenter i eldre, renoverte studentboliger opp med en høy leiepris.

Elin Bang Tverfjord sier studentene må betale for oppussingen gjort i 2014 og 2016.

– Prisen vår er basert på at vi har renovert boligmassen i 2014 og 2016, og det kostet mellom 20 og 25 millioner kroner. Denne kostnaden må fordeles på studentene som bor her, sier Elin Bang Tverfjeld, campusdirektør for studentsamskipnaden i Alta og Hammerfest.

Dette er en studenthybel i Ålesund. Prisnivået her ligger midt på treet i Norge. Foto: Studentsamskipnaden i Ålesund

Må tenke langsiktig

Marte Øien mener at politikerne bør se i glasskula og tenke langsiktig. Boliger som ble bygd for mange tiår siden holder ikke den standarden som kreves i dag.

– Det bør derfor også etableres en tilskuddsordning for rehabilitering av studentboliger, for det nytter ikke bare å bygge nye boliger hele tiden. De boligene må også vedlikeholdes i framtiden.

– Det klart at studentene skal ta sin del av regningen, og det gjør vi også. Men at vi skal ta den fulle og hele regningen synes ikke vi er greit, sier studentlederen.