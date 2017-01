Roger Hansen (73) er død

Roger Hansen (73) blir regnet som en bauta i Finnmark i politiske kretser.

Han var blant annet ordfører i Gamvik kommune i 22 år og leder for Finnmark Ap. Han har også vært fylkesråd for kultur, næring og samferdsel i Finnmark fylkeskommune og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Samtidig har han vært medlem av Ap siden 60-tallet.

Fylkesordfører Runar Sjåstad har kjent Roger Hansen siden han kom inn i politikken. Han beskriver Hansen som en god venn. Foto: Knut Åserud

– Jeg fikk beskjeden i går kveld. Det var et sjokk og kom uventet. Han var en fryktelig god venn, sier fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad til NRK.

Han forteller at Hansen har vært aktiv som politiker helt fram til det siste som kommunestyrerepresentant i Gamvik kommune, hvor han også satt i formannskapet. I tillegg var han inne på fylkestinget som fast representant for Arbeiderpartiet.

Beskjeden om hans bortgang kom som et sjokk.

– Jeg føler en stor tristhet og et savn etter ham i dag, sier Sjåstad.

Fylkesordføreren beskriver Hansen som en som ble lyttet til og respektert.

– Han var en person med plass og omtanke for alle. Jeg har som mange andre kjent til Roger siden jeg kom inn i politikken, og han var en god støtte da. Han har nok bidratt til utvikling av mange politikere, sier Sjåstad.

Han sier at Roger Hansen nok vil bli husket for sitt engasjement i politikken innenfor fiskeri og samferdsel, og kampen for et levende kystsamfunn.

Leder for Finnmark Ap, Ingalill Olsen, sier Hansen har betydd mye for Finnmark Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Et stort savn

Leder for Finnmark Ap Ingalill Olsen sier de har mottatt budskapet om Hansens bortgang med stor sorg.

– Det er utrolig trasig, sier hun til NRK.

Olsen sier han vil bli husket best for å ha vært ordfører i lang tid, leder for Finnmark Ap og fylkesråd i Finnmark.

– Han har gjort like stor innsats på alle områdene, og var en fantastisk ressurs for Finnmark Ap.

Roger Hansen sammen med Lebesby-ordfører Stine Akselsen (t.v.) og daværende Gamvik-ordfører Inga Manndal (t.h.). Foto: Maria Borch Mietinen, FFK.

Hun sier at det ikke bare er som politiker han vil bli savnet.

– Han var en kjent historieforteller, en som spredde glede og som hadde fantastiske replikker, sier Olsen.

– Hver gang man kjører over den fantastiske fylkesvei 888, så skal man tenke på han Roger. Det samme gjelder veien over Ifjordfjellet. Han sto på for sakene, og har betydd mye for Finnmark og de tingene vi har fått til her, sier hun til NRK.

Høyt respektert

Også Frp-politiker Claus Jørstad har i dag uttrykt sorg på sin Facebook-side. Der skriver han:

– Jeg fikk gleden av å sitte med ham på fylkestinget i flere perioder, og selv om han satt i et annet parti, kan jeg ikke annet enn å si at jeg respekterte ham. I tillegg hadde han masse gode skrøner og flott humor, og vi hadde masse diskusjoner både i fylkestingssalen og utenfor.