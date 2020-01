Reiser til Russland for å få medisinsk behandling

– Ikke for å være frekk, men det gikk mye fortere i Russland. Det virket som de var mer ute etter et svar, kontra det å gi meg smertestillende, sier Andrej Salikov.

Russeren har bodd nesten hele livet i Norge og slitt med mageirritasjon i flere år.

For noen år siden fikk han diagnosen irritabel tarm i Norge.

– Det var ikke så mye å gjøre med det, bare vente. Så fikk jeg et tips fra Russland om syredråper.

Syredråpene gjorde susen for Andrej, men ga kun kortvarig effekt. Han bestemte seg for å oppsøke sin norske fastlege igjen, men fikk samme diagnose og smertestillende.

– De kunne ikke gjøre mer her, kun smertelindring. Der gikk grensa for meg. Så hvorfor ikke prøve noe annet? Mange reiser jo til utlandet for medisinsk hjelp.

– Kulturelle forskjeller

Andrej er ikke den eneste russeren i Kirkenes som i enkelte tilfeller velger det russiske helsevesenet fremfor det norske.

Alle som har russisk statsborgerskap inngår i folketrygden i Russland og har krav på gratis medisinsk behandling på en offentlig klinikk.

Til tross for lang avstand foretrekker flere å oppsøke en spesialist i Murmansk. Noen på grunn av ventetid, andre fordi de mener behandlingen er bedre i Russland enn i Norge.

Leder for Finnmark legeforening Paul Olav Røsbø mener det er flere årsaker til dette, og trekker frem kulturelle forskjeller.

– Det er en utfordring å kommunisere når du ikke gjør det på ditt eget språk. Det andre er at det kanskje er en forskjell i forventning til helsevesenet. I Russland kan pasientene i større grad henvende seg direkte til spesialist.

Leder for Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, tror kommunikasjon er en av årsakene til at flere russere velger å søke medisinsk hjelp i hjemlandet. Foto: André Bendixen / NRK

Oppfordrer folk til å ta kontakt

Kommuneoverlege i Sør-Varanger, Mona Søndenå. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Kommuneoverlegen i Sør-Varanger Mona Søndenå mener at det ikke er noe oppsiktsvekkende med en slik tendens.

– Vi har forskjellige kulturer og kanskje forskjellige behandlingstradisjoner. Det er helt i orden hvis folk velger det.

Harald Gunnar Sunde, medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, hadde ikke hørt om tendensen før NRK kontaktet ham.

Han oppfordrer folk til å ta kontakt med Finnmarkssykehuset dersom de oppfatter behandlingen som dårlig.

– Jeg tror at omfanget her er relativt lite. Men hvis man er misfornøyd med spesialisthelsetjenesten er det bare å fortelle hva som er dårlig, så kan vi se om vi kan forbedre oss. Vi ønsker å være spesialisthelsetjenesten til alle som bor Finnmark.

Medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset Harald Gunnar Sunde oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de oppfatter behandlingen som dårlig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Lettere å bli sett i det norske helsevesenet

Salikov er glad han oppsøkte den russiske legen i Murmansk. Etter flere undersøkelser fikk han både kosttilskudd og diett.

Man kan velge gratis behandling i Russland, men dette tar som regel lengre tid. Salikov valgte derfor å betale for undersøkelsene, og fikk alt løst i løpet av én dag.

– Jeg fikk svar på dagen hva det var som feilte meg. De hadde støtt på problemer med magefloraen mange ganger, og hadde en løsning til meg som fungerte.

Dette er imidlertid første gang Andrej har valgt å benytte seg av det russiske helsevesenet.

Egentlig foretrekker han det norske.

– Det russiske helsevesenet er kanskje mer effektivt, men enkelte ganger følte jeg at «nå må du skjerpe deg, og ikke være så svak». I Norge er det mer sånn at «du må ta den tiden du trenger og roe ned». Jeg tror det er lettere å bli sett i det norske helsevesenet.