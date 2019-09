Alta ble rammet av en tragisk ulykke lørdag, da et helikopter som fløy guidede turer i forbindelse med festivalen Høstsprell styrtet i fjellområdet Skoddevarre.

Om bord i flyet satt fem unge voksne fra Alta, i tillegg til en svensk pilot. Alle seks omkom.

Nå har politiet gått ut med navnet på de involverte, etter at pårørende er varslet.

Født i 1998 og 1999

Fire av de omkomne fra Alta var Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Kevin Berg (20). Det var en vennegjeng der alle var født i 1998 og 1999.

Kine Johnsen og Kevin Berg var søskenbarn.

I tillegg var det to andre personer som omkom, som politiet ikke ønsker å opplyse navnet på av hensyn til pårørende. En 22 år gammel kvinne fra Alta og piloten, en 27 år gammel mann med svensk statsborgerskap.

– Arbeidet med den formelle identifiseringen av de omkomne i helikopteret pågår med bistand fra Kripos. Det forventes at dette arbeidet vil ta noe tid, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Kevin Berg var en av seks om bord i helikopteret som styrtet i Alta. NRK viser bilde av han i samråd med familien. Foto: privat

Venner i sorg

Søndag kveld ble det arrangert åpen kirke i Nordlyskatedralen, slik at alle berørte kunne samles i sorgen.

Mobilappen Jodel brukes til å sende minnehilsen for å markere sorgen blant de unge i Alta-samfunnet.

– Livet er jævlig urettferdig. Men det er så uvirkelig at noe så tragisk skjedde at to av mine nære omkom, og de fire andre ukjente. Vi må ta vare på hverandre og vise at vi er glade i hverandre før det er for sent, skriver en.

– I kveld var himmelen helt rosa som et på gjensyn fra de omkomne, skriver en annen.

Idretten med sørgebånd

Også idrettsmiljøet i Alta er i stor sorg. Flere av dem som søndag hadde planlagte seriekamper var venner og bekjente med de omkomne i helikopterulykken lørdag ettermiddag.

Tverrelvdalen IL sier de helst hadde sett at dagens kamper ble utsatt, men fordi de spiller mot lag som kommer langveisfra, ser de ikke annen mulighet enn å spille.

– Både vi ledere, idrettslaget og ikke minst utøverne i Tverrelvdalen IL er veldig berørt av ulykken. Flere av spillerne har et nært forhold til noen av dem som er forulykket, og de velger å stå over kampen, skriver de på Facebook.

Laget spiller med sørgebånd, og de hadde ett minutts stillhet før kampen ble sparket i gang.

2. divisjonslaget for damer til Bossekop UL spilte søndag mot Fløya. Samtlige spillerne valgte å spille med sørgebånd, og det ble holdt ett minutts stillhet før kampstart. Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK

Flagget på halv stang

Også Bossekop UL er sterkt rammet av hendelsen. I dag spilte damelaget en 2. divisjonskamp mot Fløya.

De hadde senket det norske og samiske flagget på halv stang.

– Alta er ikke større enn at man kjenner hverandre. Dette er ungdommer som mange av oss kjenner, og vi kjenner foreldre og slekt. Og spillerne kjenner de omkomne, forteller kampvert Øystein Røsland.

– Vi måtte ta en vurdering på om vi skulle spille kampen. Noen har valgt å la være. Vi spiller med sørgebånd, og det har også Fløya valgt å gjøre, sier han.