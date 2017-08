Nytt landsdekkende dansenettverk: – En nasjonal jubel kommer til å bre seg

I dag slapp regjeringen nyheten om at de gir tre millioner kroner til det nylig etablerte Dansenett Norge.

Det er Dansens Hus (Oslo), Bærum kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans (Sandvika), Regional Arena for Samtidsdans (Sandnes), DansiT (Trondheim) og Dansearena nord (Hammerfest) som sammen har tatt initiativ til nettverket.

Formålet er å få vist mer dans i Norge, og da legge til rette for at forestillingene fra de enkelte institusjonene skal turnere rundt i landet.

«Makt og avmakt» først ut

– Bakgrunnen for dette er at årlig brukes ganske store summer på å produsere nye forestillinger, men veldig få av disse blir spilt over lengre perioder og de møter et lite publikum. Det skal vi gjøre noe med, sier direktør for Dansearena nord, Susanne Næss Nielsen.

Hun forklarer at selv om de har konstant produksjon av forestillinger ved institusjonene, så er det likevel vanskelig og kostnadskrevende å få produksjoner ut på veien – som betyr at forestillingene blir sett av et veldig lite publikum.

Første forestilling ut på nettverksturné er «Makt og avmakt», som er produsert i Hammerfest. Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch / dansearena nord

– Derfor skal vi sammen plukke ut forestillinger hvert år, som kommer til å få en enestående mulighet til å dra på turné. Vi skal servere veldig gode forestillinger til hele Norge.

Den første forestillingen som skal på turné gjennom nettverket er «Makt og avmakt», av koreografene Tony Tran og Antero Hein. Den ble produsert i Hammerfest i fjor, og skal spille 22 forestillinger i Nord-Norge og Trøndelag.

Ønsket i lang tid

Nielsen er kjempeglad for at regjeringen har valgt å støtte initiativet, og for at Troms og Finnmark fylkeskommune også har spyttet penger inn i prosjektet.

– Dette har hele dansefeltet diskutert og ønsket i veldig lang tid, sier hun.

– Det er ikke bare en jubel her på kontoret til Dansearena nord, men en nasjonal jubel kommer til å bre seg over dette!

Direktør for Dansearena nord i Hammerfest er svært fornøyd med å ha fått finansiering til Dansenett Norge. Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Mer enn kveitefiske og skuterkjøring

Førstekandidaten til Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt, og førstekandidaten til Finnmark Høyre, Frank Bakke-Jensen, er svært glad for at deres partier kan bidra til dette nettverket. Spesielt med tanke på å løfte dansekunsten i deres egen region.

– Dansemiljøet i Hammerfest har vist seg å være i norgesklasse i mange år, og at de nå når ut til et nytt publikum, vil bidra til at dansemiljøet styrkes i Hammerfest, sier Strifeldt, og Bakke-Jensen legger til:

– Når Dansearena nord deltar sammen med de andre regionale institusjonene, så viser vi at det er mer enn kveitefiske og skuterkjøring her oppe. Her kan man også oppleve scenekunst av veldig høy kvalitet. Prosjektet er godt, og jeg er usedvanlig fornøyd med at vi kan finansiere det.