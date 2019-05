– Nye kommersielle satellittbilder som har dukket opp viser at den russiske marinen har flyttet noen hvithvaler til deres hemmelige Olenya Guba-base, skriver nettstedet hisutton.com.

Det var The Barents Observer som først omtalte denne saken.

Mannen som står bak hisutton.com blir av The Barents Observer betegnet som en ekspert på den russiske ubåtflåten.

Ubåteksperten skriver at hvithvalen «Hvaldimir» høyst sannsynlig stammer fra den hemmelige sjøforsvarsbasen som ligger i Poljarnij i Nord-Russland.

Olenya Guba-basen er tilholdsstedet til ubåtene som brukes til spesialoppdrag av den russiske Nordflåten.

Google sine nye satellittbilder viser at sjøforsvarsbasen har flere synlige merder, som mest sannsynlig blir brukt til å trene opp hvithvaler og andre sjøpattedyr.

Ifølge eksperten har hvithvalen, som i dag oppholder seg i havnebassenget i Hammerfest, mest sannsynlig stukket av under opptrening av den russiske marinen.

NRK har kontaktet det russiske forsvaret, som ikke vil kommentere saken.

Hvithvalen har sjarmert innbyggerne i Hammerfest, og han er blitt en populær del av byens bybilde. Foto: FOTO: JØRGEN REE WIIG / FISKERIDIREKTORATETS SJØTJENESTE

Sikker på at det er forsvaret som eier hvalen

Den tamme hvithvalen, som ble oppdaget av fiskere utenfor Rolvsøya i Måsøy kommune, hadde på seg seletøy med et GoPro-feste som det sto «St. Petersburg» på.

Spekulasjonene rundt hvor hvithvalen stammer fra har gått verden rundt, men satellittbilder kan nå altså ha avslørt hvor «Hvaldimir» faktisk kommer fra.

Siden dag én har forsker ved Institutt for arktisk og marin biologi på Universitet i Tromsø, Audun Rikardsen, vært fast bestemt på at hvalen har tilknytning til militæret i Russland.

Han sjekket selv ut det aktuelle stedet rundt Poljarnih på Google Maps, og fant også lokaliteten ganske lett.

– I den opprinnelige artikkelen fra HI Sutton så vises det jo også en militær sel fra Murmansk-området med et nesten identisk seletøy, som jo styrker mistanken, sier Rikardsen om de siste opplysningene som har dukket opp.

Forsker Audun Rikardsen trodde fra første stund at hvithvalen hadde en militær bakgrunn. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

– Trent til å utføre spesielle oppdrag

Forsvarets forskningsinstitutt kan ikke uttale seg om mulige hemmelige russiske sjøforsvarsbaser i Russland.

Sjefsforsker Petter H. Kvadsheim opplyser uansett at de er kjent med at den Russiske marinen bruker sjøpattedyr, som delfiner og seler, til militære formål.

Denne aktiviteten har tidligere vært begrenset til Svartehavsflåten, men den Russiske Nordflåten har den senere tid også eksperimentert med bruk av delfinarter og seler som kan operere i mer arktiske farvann.

– Det er da ikke unaturlig å tenke seg at hvithval også kan være en slik art. Det er ingen tvil om at denne hvithvalen som nå befinner seg utenfor kysten av Finnmark er tam, og er trent til å utføre spesielle oppdrag for mennesker, sier Kvadsheim.

Slike oppdrag kan være å sette ut, eller hente opp, objekter på havbunnen, eller å søke etter- og eventuelt destruere miner. I tillegg kan sjøpattedyrene være trent til å utføre redningsoperasjoner.

Sjefsforsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt er klar på at hvithvalen i Finnmark har blitt trent av den russiske marinen. Foto: privat

Tviler på at det er en terapihval

Sjefsforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt forklarer at det kreves et stort og kostbart apparat for å holde sjøpattedyr i fangenskap og trene dem.

– Jeg har også sett spekulasjonene i media om at den brukes som terapihval. Slike terapi foregår vanligvis i basseng. Hva slags terapi skulle foregå i åpent hav i Barentshavet?, spør Kvadsheim.

Akvarier og likendene lar ikke dyrene svømme fritt, men det er militære dyr trent til. Dersom hvithvalen hadde tilhørt en sivil aktør så hadde trolig en eieren tatt kontakt når hvithvalen dukket opp i Finnmark.

– Det seletøyet den hadde på seg, og som media har spekulert i er til kamera, har mest sannsynlig vært brukt til å bære med seg akustiske pingere som brukes til å spore dyret under vann. Dersom hvithvalen har mistet disse, vil eieren også miste kontakten med dyret, sier Petter H. Kvadsheim.