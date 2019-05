Forsvarsanalytiker: – Dresserte hvaler har ingen fremtid

Den fire meter lange hvithvalen som fulgte etter fiskefartøy ved Ingøy og Rolvsøy i Vest-Finnmark, ble fredag befridd fra seletøyet som satt stramt rundt kroppen.

Seletøyet ser ut til å være tilrettelagt for et GoPro-kamera, og var merket med «Equipment St. Petersburg».

Flere mente hvalen må ha kommet fra Russland, der flere hvithvaler har rømt fra fangenskap.

Det er usikkert om hvalen, som nå underholder folk i Tufjord, egentlig skulle vært spion, men både hvaler og delfiner har vært brukt i militære prosjekter tidligere.

Hvithvalen i Tufjord kan noen triks, og Linn Sæther har blant annet fått den til å ta en liten dans i vannet.

– Veldig primitivt

Forsvarsanalytiker John Berg sier til NRK at dresserte havpattedyr har vært i bruk helt siden andre verdenskrig, men at de har en svært begrenset bruk i dag.

– De kan dresseres som andre hvaler og delfiner, til å utføre og oppsøke spesielle ting, som de selv ikke forstår. I dag begynner dette å bli nærmest litt eksotisk, sier han.

Berg mener dyrene rett og slett er i ferd med å bli utkonkurrert.

– Fordi det kommer nå så mye nytt i form av fjernstyrte, ubemannede og programmerbare farkoster. Jeg ser ikke for meg at dresserte delfiner og hvaler har noen fremtid opp mot den teknologien. Den vil være helt overlegen, sier han.

– Hvis russerne bruker det mye i dag, er det fordi de er teknologisk på etterskudd. Når det gjelder slik teknologi, regner man ofte med at de ligger 10-15 år bak USA, sier Berg.

Han er sikker på at hvithvalen som dukket opp i Finnmark kommer fra russisk side.

– Det er veldig sannsynlig at det er den russiske marinen. Det ser veldig primitivt ut med en stropp som har blitt for trang. Det kan tyde på at den har vært på frifot en stund. Det ser ikke så veldig imponerende ut, sier han.

– Vi er ikke idioter

Den russiske militæreksperten Viktor Baranets sier til den russiske TV-kanalen Govorit Moskva at hvalen kan ha tilhørt den russiske marinen, men at den ikke ble brukt til spionasje.

– Nordmennene skulle sikkert gjerne hatt et ID-nummer til en delfinoffiser også. Vi er ikke idioter. Hvis vi hadde drevet rekognosering med dette dyret, hvordan skulle vi gjort det? Skrevet et mobilnummer på den som man kunne ringe hvis noe skulle skje? sier Baranets.

Han sier samtidig at Russland har delfiner til militær bruk, og at det ikke er hemmelig i det hele tatt.

– I Sevastopol har vi et senter for militærdelfiner. De er trent opp til å løse forskjellige oppgaver, som å analysere havbunnen, beskytte et havområde, drepe ukjente dykkere og feste miner på skrogene til utenlandske skip, sier han.

Delfinsenteret på Krim ble overtatt av den russiske marinen da den ukrainske halvøya ble annektert i 2014. Ifølge The Telegraph er programmet trolig utvidet siden det.

Dmitrij Glazov, som leder hvalprogrammet ved Severtsov-instituttet hos det russiske vitenskapsakademiet, sier til Interfax at det russiske militæret har brukt hvithvaler.

Ifølge Glazov er det ikke kjent om de brukes til rekognosering eller etterretning, men de skal ha blitt brukt under OL i Sotsji. Glazov viser til et institutt i St. Petersburg som samarbeider med militæret om slik forskning, blant annet i Murmansk.

Sovjetunionens forskningsprogram på bruken av havpattedyr ble formelt avsluttet i 1990, men skal ha fortsatt lenge etter det.

«Kamikazedelfiner»

BBC skrev i 2000 at russiske «kamikazedelfiner» som var trent opp til å drepe fiender og feste miner på skip ble solgt til Iran sammen med sjøløver, hvalrosser, seler og en hvithval.

Boris Zhurid, som selv hadde trent opp dyrene, fortalte da at han hadde lært dem å angripe dykkere med harpuner som var festet på ryggen med seletøy, og å dra mennesker opp til overflaten slik at de kunne pågripes.

De skal også ha blitt lært opp til å fungere som levende torpedoer ved at de plantet miner som eksploderte så fort de kom i kontakt med skroget på et skip.

Treningen skal ha blitt utført i nærheten av Vladivostok, men ble flyttet til Krim i 1991. Flere av dyrene skal ha blitt solgt til akvarier, der de opptrådte for turister i stedet.

Først i 2017 ble programmet offentlig kjent, da det russiske forsvarsdepartementet opplyste at de samarbeidet med et privat forskningsinstitutt med å trene opp havpattedyr.

Målet skal da ha vært å finne ut om hvaler, seler og delfiner kunne brukes til å vokte inngangene til marinebaser, hjelpe dykkere og eventuelt drepe inntrengere, skriver teknologinettstedet Ars Technica.

Murmansk Marinbiologiske Institutt ble så sent som i fjor belønnet for sitt arbeid med stridsseler. Ifølge russiske medier trenes selene opp til å oppdage miner, redde folk og undersøke rør, ledninger og annet undervannsutstyr.

Brukes fortsatt av USA

USA har også et liknende program, som ble opprettet under den kalde krigen. På den tiden forsøkte man å bruke haier, rokker, skilpadder og havfugler.

I dag trener US Navy Marine Mammal Program i San Diego opp delfiner og sjøløver til å hente gjenstander og finne fremmede dykkere, miner og andre farlige gjenstander på havbunnen.

Den amerikanske marinen har bekreftet at de brukte delfiner til å hjelpe mineryddere i Persiabukta under Irak-krigen i 2003.

Sjøløver har også blitt brukt til å hjelpe dykkere med å hente opp utstyr og finne uvedkommende under vann.

Den amerikanske marinen sier de aldri har satt våpen på noen av dyrene.

Peker på russisk marine

Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) mener også flere at hvalen i Finnmark må ha kommet fra Russland.

– Dette er ikke noe noen norske forskere har holdt på med. Vi vet at i Russland har de hatt tamme hvithvaler i fangenskap og også at noen av disse visstnok har sluppet løs. Da søker de seg ofte til båter, sier Audun Rikardsen, som er professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT.

Kollega på samme felt, Martin Biuw i Havforskningsinstituttet, sa til NRK før helga at han er helt sikker på at dette er et seletøy mennesker har satt på dyret.

– Hvis denne kommer fra Russland, og det er stor grunn til å tro det, så er det ikke russiske forskere, men snarere marinen som har gjort dette, sier Biuw.