Fiskere i Finnmark har denne uka fått et spesielt og nært møte med en hvithval. Den søker seg til dem hver gang de kommer til et fiskefelt utenfor Ingøy i Måsøy kommune.

– Vi skulle ut og sette garn da så vi en hvithval som svømte mellom båtene, forteller fisker Joar Hesten om gårsdagens fisketur.

– Den kom bort til oss, og da den nærmet seg så, vi at den hadde et slags seletøy på seg.

Hvithvalen som er observert utenfor Ingøy har på seg et slags seletøy festet med klips. Denne uken har den flere ganger vært svært kontaktsøkende mot båtene som fisker i området utenfor øya. Foto: Joar Hesten / Privat

Stropper rundt kroppen

Joar Hesten og de andre på båten så hvalen første gang torsdag, men har snakket med andre fiskere som har sett den i samme område tidligere denne uken.

– Den søker seg alltid opp til båter og folk, og så kommer den helt bort til båten og prøver å gnu stroppene av seg. Når vi lå i ro med båten vår, lå den bare og fløt rett nedfor.

– Den er veldig tam, legger Hesten til. Han er sikker på at hvalen ønsker hjelp.

Det er utenfor øya Ingøy i Måsøy kommune i Finnmark at fiskerne denne uken har møtt på den kontaktsøkende hvithvalen.

Kan komme fra fangenskap i Russland

Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) har man en teori om hvor hvalen kommer ifra.

Audun Rikardsen som er professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø prøver nå å få fjerna seletøyet av hvithvalen. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

– Dette er ikke noe noen norske forskere har holdt på med. Det vi tror er at dette kanskje stammer fra Russland, sier Audun Rikardsen, som er professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT.

– Vi vet at i Russland har de hatt tamme hvithvaler i fangenskap og også at noen av disse visstnok har sluppet løs. Da søker de seg ofte til båter.

Kollega på samme felt, Martin Biuw er enig, og er helt sikker på at dette er et seletøy mennesker har satt på dyret.

– Hvis denne kommer fra Russland, og det er stor grunn til å tro det, så er det ikke russiske forskere, men snarere marinen som har gjort dette, sier Martin Biuw hos Havforskningsinstituttet.

– Dette er ikke en metode forskere bruker, og så vidt jeg vet driver ikke russiske forskere med å merke hvithval.

Bruk av hvithval i Russland: Ekspandér faktaboks Både den amerikanske og russiske marine brukte i hemmelighet ulike marine pattedyr til diverse oppgaver under den kalde krigen, men også under Vietnam og Irak-krigen.

Avsløringen av dette skapte kontroverser, og programmene ble avviklet.

I Øst-Russland er det også et ulovlig oppdrettsanlegg i Øst-Russland, som de siste månedene har fått oppmerksomhet i Internasjonal presse på grunn av dyrevelferd og at flere hval rømte.

Ekspertene er enige i at denne selen kan være brukt til å feste et instrument eller kamera på hvithvalen.

Martin Biuw hos Havforskningsinstituttet mener noen har satt en sele på hvithvalen som er observert utenfor Finnmark. – Jeg har kolleger her som setter satellittmerker på blant annet hvithval, men de bruker ikke denne typen utstyr. Jeg har aldri sett noen drive med forskning på denne måten. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det blir litt spekulasjoner, men det er mulig at denne hvalen kanskje er et av dyrene som har vært tamme og stukket av. Vi vet ikke alt ennå, men jeg har kontaktet russiske forskere som vi håper kan sjekke dette opp og avklare hva som ligger bak, sier Rikardsen.

Den britiske avisa The Telegraph har blant annet hatt fokus på det ulovlige oppdrettsanlegget i Øst-Russland på grunn av dyrevelferd og at flere hval rømte. Foto: Skjermdump

Tror ikke hvalen har det bra

Fiskerne i Finnmark er bekymret for at dette seletøyet sitter for stramt og at hvalen ikke har det bra. Ekspertene er enig.

– Hvis denne hvalen har dette på seg over lengre tid, så er det ikke bra for den, sier Rikardsen.

Nå vil han kontakte både Kystvakten og Fiskeridirektoratet for å få hjelp til å ta seletøyet av hvithvalen.