NAF-advokat advarer nordlendinger mot bilselgere i sør

Mange nordlendinger ser sørover når de jakter ny bil. Større utvalg og lavere priser gjør bruktbiler i Oslo-området svært attraktiv. På grunn av lange avstander kjøpes bilen gjerne usett. Men det er vanskelig å reklamere til en forhandler 2000 kilometer unna.

Selv om du gjør det meste rett, er det likevel mulig å bli lurt av useriøse forhandlere.

Én som opplevde det var finnmarkingen Leif Anders Bongo. Han fant seg en bruktbil i Lillestrøm i fjor og tok mange forholdsregler: Han så på bilen selv og kjøpte bil med garanti.

Men da feil ble funnet og han sendte inn et garantikrav, fikk han et oppsiktsvekkende svar om at domene og e-post var solgt.

Selskapet du referer til skal legges ned, grunnet kloakklekkasje fra toaletter over regnskapsdokumentene. Svar fra selskapets e-post

Det var det første og eneste svaret han fikk.

– Er det så enkelt? Å bare skylde på noen lekkasjer og fraskrive seg alt ansvaret. Det virker som rent lureri fra deres side, sier Bongo til NRK.

Advarer nordlendingene

Gjennom medlemskapet i NAF fikk Bongo bistand fra advokat Jørn Eikanger. Advokaten fikk heller aldri noe svar på kravet til selgeren. Han er ikke overrasket over Bongos historie.

– Det skjer altfor ofte, dessverre. Jeg har et par saker i måneden med disse problemstillingene, sier han.

– Antallet er så betydelig at det er grunn til å rope varsko

NAF-advokat Jørn Eikanger anbefaler å bruke merkeforhandlere eller forhandlere som er anerkjent eller har et godt rykte. Han mener også det er tryggere å kjøpe fra privatpersoner enn forhandlere. – Det er fordi privatpersoner er ansvarlig med hele sin formue for et eventuelt krav du måtte ha. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

De fleste av sakene handler om nordlendinger som har kjøpt en bil usett fra en forhandler sørpå. Hvis noe er feil med bilen, er det utfordrende å reklamere på grunn av lange avstander og forhandlere som ikke kan gjøre opp for seg.

NAF fraråder generelt fjernkjøp av bruktbil, usett. Nå kommer også NAF-advokaten med et varsko og en advarsel til de mange nordlendingene som planlegger nettopp det.

– Det er dessverre slik at mange bruktbilforhandlere sørpå har dårlig økonomi. Da er det en mager trøst å ha god reklamasjonssak om det er ikke mulig å få den gjennomført, sier Eikanger.

Bladet Motor omtalte advarselen fra advokaten først.

Det er spesielt mindre bruktforhandlere han advarer mot. Advokaten råder potensielle kjøpere til å gjøre grundige undersøkelser av både bilforhandlere og selve bilen.

Hvis en feil dukker opp og selgeren ikke vil gjøre opp for seg, er neste vei Forbrukerrådet og til slutt Forbrukerklageutvalget som kan gi en dom i saken. Men det hjelper lite hvis selskapet uansett ikke kan gjøre opp for seg.

– Og med de summene som er involvert, er ikke saken egnet for rettsapparatet. Det er ikke prosessøkonomisk forsvarlig, sier Eikanger.

Leif Anders Bongo regner med han må dekke reparasjonene selv etter han får høre svaret selgeren ga til NRK. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Ikke energi eller penger

NRK har vært i kontakt med den aktuelle bilselgeren som solgte bil til Leif Anders Bongo. Selgeren forklarer at selskapet har gått gjennom store økonomiske tap og at det nå er solgt videre.

Han hevder han selv er lurt av utleier av bedriftslokalene, og at flere uheldige omstendigheter som tyveri, dårlig salg og lignende har gjort livet hans vanskelig.

– Min intensjon har ikke vært å lure noen, men vi hadde ikke mer energi eller penger for å drive dette selskapet, skriver han til NRK.

Bilkjøper Leif Anders Bongo har nå gitt opp å få oppfylt garantien og regner med å betale for reparasjonen selv.

– Det er veldig sure penger, sier han.