Lokalledere melder seg ut av Venstre etter beslutning om regjeringsforhandlinger

I helgen kom meldingen fra Venstre-leder Trine Skei Grande om at partiet går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.

Det selv om en tredjedel av delegatene på landsmøtet stemte nei til regjeringsforhandlinger.

Nestleder i Finnmark Venstre, Carina Borch Abrahamsen, er neste medlem som vil melde seg ut av partiet.

– Min grense er her. Når Venstre velger å gå denne veien kan ikke jeg være med videre, sier hun.

Kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær, sier i en sms til NRK at totalt 60 har meldt seg ut av partiet, mens 20 har meldt seg inn.

– Vi håper våre medlemmer venter og ser hva det er mulig å få til av Venstre-politikk. Vi lover at vi skal stå på for Venstres verdier og satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet, skriver Haugsvær til NRK.

Flere melder seg ut av Venstre etter at Trine Skei Grande har valgt å forhandle om å gå inn i regjering med Frp. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Håpet på kursendring

Abrahamsen forteller at det i utgangspunktet har vært vanskelig for henne at Venstre har vært et støtteparti for en regjering med Frp. Hun trodde på en kursendring i partiet, men den har ikke kommet.

– Det har heller gått motsatt vei. Dette er noe jeg tok opp på det siste landsmøtet i mars. Når Venstre nå åpner for å gå inn i en regjering med Frp, et parti som står veldig langt borte fra politikken til Venstre, da må jeg ta konsekvensen av det.

Tidligere varaordfører i Harstad og representant for partiet i Troms fylkesting, Jan Fjellstad sier han er inne i en sorgprosess, og er dypt skuffet som følge av at Venstreleder Trine Skei Grande vil forhandle for å gå inn i regjering.

Leder for Hammerfest Venstre, Arve Paulsen, melder seg i dag ut av partiet.

– Å sitte i en regjering med Frp strider så mye med mine grunnverdier at jeg ikke har lyst til å være med videre, sier han.

NRK får bekreftet at syv medlemmer i Agder har meldt seg ut av partiet. En av dem er tidligere Grimstad-ordfører Hans Antonsen.

– Jeg har full respekt for avgjørelsen som er tatt. Så vil jeg benytte anledningen til å takke han for langt og godt arbeid i Venstre. Jeg håpar vi treffes igjen når vi får på plass en ny plattform som kan ta Norge i den retning Venstre ønsker, sier fylkesleder i Agder Venstre Petter Toldnæs til NRK.

– Dette er krevende for mange. Jeg har selv også stått for en annen linje enn det som ble vedtatt, sier han.

– Nå prøver vi dette

– Nå prøver vi dette

Venstreleder Trine Skei Grande ber tvilerne gi henne og partiet en sjanse i forhandlingene. Hun garanterer ikke suksess, men sier at detter er noe de må prøve ut. De går likevel i forhandlinger i håp om å få større gjennomslag for politikken sin.

Hun står fortsatt fast på sine uttalelser i valgkampen om at «En stemme til Venstre ikke er en stemme til Frp»

– Jeg mener det er min plikt som politiker å gjøre alt jeg kan for å få mest mulig gjennomslag for de sakene jeg har gått til valg på, sa hun i politisk kvarter.

Carina Borch Abrahamsen har vært lenge vært aktiv i partiet og tror flere kommer til å melde seg ut.

– Det er nok mange som genuint har trodd på at Venstre ikke skulle gå for dette alternativet, sier hun.