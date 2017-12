Laurdag sa Venstre ja til å gå i forhandlingar med Høgre og Frp om å få plass i regjeringa. Men det var stor usemje i landsstyremøtet om avgjerda.

Ein av tre stemte mot at partiet skulle gå vidare med forhandlingar.

Partileiar Trine Skei Grande har fleire gongar sagt at det ikkje vil vere ideelt for Venstre å gå i inn i ei regjering med Frp, og i Politisk kvarter fekk måndag fekk ho spørsmål om kvifor dette likevel er aktuelt no.

– I valkampen sa du fleire gongar at «Ei stemme til Venstre er ikkje ei stemme til Frp». Kva seier du til dei som trudde på dette?

– Eg står framleis fast på det eg sa. Dette er ikkje det ideelle regjeringsalternativet vårt. Men eg meiner det er mi plikt som politikar å gjere alt eg kan for å få mest mogleg gjennomslag for dei sakene eg har gått på val på. No prøver vi dette. Eg er ikkje sikker på at vi kjem til å lukkast. Eg trur det blir vanskeleg, men no prøver vi.

Kan koste dyrt

Det er usemje i Venstre om det partiet gjer no. Ein av dei som stemte i mot var nestleiar Terje Breivik. Medlemmar har også meldt seg ut av partiet i protest.

Men Grande håper at dei gjennom gode resultat kan samle partiet igjen.

– Det blir mitt ansvar å samle partiet ved å kome fram til så gode resultat i forhandlingane, at folk i partiet kjenner seg komfortable med det. Og så har det kome nokre innmeldingar også frå folk som vil vere med å stå i dei kampane vi står i. Og så håper vi at fleire vil kome tilbake til partiet etter kvart.

Statsminister Erna Solberg vedgår at det kan bli ein tøffare tone internt med Venstre og Frp i same regjering. Men ho håper det også skal gjere det enklare å få gjennom politikken i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kan bli lettare å få gjennom politikk

Avstanden mellom Frp og Venstre er stor i saker som miljø, oljeutvinning og integreringspolitikk. Og dersom forhandlingane mellom regjeringa og Venstre skulle føre fram, og vi får ei regjering med tre parti, kan det bli harde tak internt, vedgår statsminister Erna Solberg.

– Drøftingane innanfor regjeringa kan bli meir krevjande. Samtidig kan vi få avklart fleire av debattane på eit tidlegare tidspunkt. Og det kan gjere det enklare for oss å få gjennom politikken vår på Stortinget.

Forhandlingane mellom regjeringa og Venstre startar først på nyåret, men allereie no er spekulasjonane i gang om kven som kan bli statsrådar og fordeling av departement. Men det er mykje som må bli avklart før det kjem på bordet, seier Solberg.

– Det viktigaste er politikken og grunnlaget. Og så må vi snakke om kva saker som er viktigast for kvart enkelt parti, men også for heilskapen. Og så må vi sjå på kven som er kandidatane til ulike postar. Vi må sjå om det er kandidatar som kan løfte eit fagområde.