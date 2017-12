Lager apper for millioner på kjøkkenbordet

Henrik Hansen og Kristian Aslaksen sitter med hver sin bærbare PC på et kjøkkenbord. Kontorlokalet har de sagt opp – nå jobber de hjemme i hver sin bolig og møtes ved behov.

Det er snart to år siden de debuterte med en gratis-app for bruktsalg via smarttelefonen. Håpet var at Kaupang kunne danke ut Finn.no.

Det viste seg at det kunne den ikke – selv om den fikk 25.000 brukere.

Lærerik start

– Helt ærlig, det var ikke et veldig bra produkt. Det var det aller første vi lagde, og vi hadde ingen erfaring med å lage apps før det. Virkelig ingenting, sier Aslaksen.

– Jeg kunne ikke programmere, for eksempel, før jeg startet, sier Hansen, som fant ut av det ved å søke på nettet.

– Det viktigste vi lærte var kanskje det å tørre å gjøre det. Dagen etter at vi lanserte Kaupang var et bra øyeblikk for oss. Da var det noen som brukte Kaupang i alle byer i Norge. Vi lærte at du kan gjør det her fra Vadsø. Det var deilig å se, sier Aslaksen.

Snart 2 millioner

Neste forsøk var Teoriappen, myntet på kjøreskoleelever. Det gikk langt bedre. Oldernes trafikkskole i Vadsø laget oppgavebasen, mens de unge gründerne laget appen.

Det er straks to år siden Kristian Aslaksen og Henrik Hansen optimistisk debuterte med sin første app, Kaupang. Foto: Knut-Sverre Horn

Etter et år har inntektene fra salget passert 1,8 millioner kroner. I tillegg har selskapene deres, Grey Area AS og Teoriappen AS, fått nærmere 800.000 i støtte fra Innovasjon Norge.

Sist ut er Radioappen, har fått et tusentall nedlastinger på sin første uke i markedet.

– Det har gått bra, men vi håper jo det skal gå veldig mye bedre etter hvert. Det er en app vi skal eie i mange år, vi skal ikke få alle kundene på en uke, sier Aslaksen.

– Vår største konkurrent har 100 millioner aktive brukere i måneden, så jeg tror det er muligheter, sier Hansen.

Han mener han har laget et superenkelt produkt som selv bestemor kan bruke, og regner med å vinne kunder på det.

– Timingen er også bra med tanke på at FM-nettet slukker, så det er mye fokus på radio, sier Aslaksen.

Heltidsjobb

Han fullførte en master i økonomi, mens kompanjongen droppet ut før han kom så langt. Nå ser de for seg at app-produksjon blir heltidsjobb i overskuelig framtid. Først Radioappen på andre språk, deretter noe helt annet.

Best av alt: Bra bredbånd lar dem ha teknologijobben i hjembyen.

– Det er fantastisk at vi kan jobbe med det vi gjør fra Vadsø. Det gikk ikke for noen år siden, sier Aslaksen.

– Vi liker jo å bo her. Det er helt perfekt!