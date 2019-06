Det er hverken lov å fjerne reir eller skyte den freda måkearten krykkje som hekker i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden. Den står på rødlista i kategorien «sterkt truet».

I Berlevåg føler folk at trusselbildet nærmest er snudd på hodet.

Folk i bygda har nemlig begrensede muligheter til å håndtere problemet. Men de gjør forsøk.

Daniela Salathe har hus i sentrum av Berlevåg. Det har hjulpet litt å legge ut lukttabletter som hun har fått kjøpt i Tyskland. De skal holde fuglene på avstand, men hjelper ikke helt.

Også Daniela har fått reir på taket, og en av leietakerne hennes har fått lopper av krykkjene.

– Hun har soverom under det store takvinduet og er plaget med fuglelopper. Hun klør seg til blods. Dessuten det er støy dag og natt. Det er umulig å sove, forteller Daniela.

Daniela Salathe har satt i verk mottiltak, men har likevel ikke unngått at krykkja hekker på taket. Foto: Bård Wormdal

Fakta om krykkje Ekspandér faktaboks Krykkje (Rissa tridactyla) er en liten måse som hekker i kolonier i bratte fjellskrenter langs de atlantiske og Stillehavs-kystene av Eurasia og Nord-Amerika.

I Europa hekker den fra Portugal i sør til Svalbard i nord. De største krykkjekoloniene i Norge er (fra øst til vest) Hornøya, Syltefjordstauran, Sværholtklubben, Hjelmsøy, Røst, Værøy og Runde.

Vinteren tilbringes på havet, spredt over store deler av Nordatlanteren.

Krykkje ligner på fiskemåsen i både størrelse (rundt 40 cm) og fjærdrakt (stort sett kvit, men lysegrå på ryggen og vingene, og svarte vingespisser). Vingespissen er imidlertid uten kvite flekker og ser ut som dyppet i blekk. Bena er mørke, nebbet er grønnaktig gul, og rundt øyet er det en smal rød ring. Hoene veier rundt 400 gram, mens hannene er ca. 50 gram tyngre.

Karakteristisk er de klagende ropene som høres ut som «kitti-væææ» (jf. det engelske navnet Kittiwake).

Krykkja lever av små fisk og krepsdyr som fiskes i vannoverflaten.

Fuglene blir kjønnsmodne i tre- til fireårsalderen. Den årlige overlevelsen ligger rundt 88 pst, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig livslengde på 12 år. (Kilde: Wikipedia)

Bestandene av krykkje har i gjennomsnitt blitt redusert ca. 75 prosent i fem viktige hekkeområder siste 30 år, og er en rødlista art.

På taket til Neptun Pub hadde krykkja slått seg til i en stor koloni. Gjester som satt eller stod utenfor var i stor fare for å få noe uønsket i håret eller glasset. Chris Andersen ville gjøre noe med det.

– Det er ille, veldig ille. Så fant vi på det her. Vi trakk et juksasnøre mellom braketter som jeg skrudde på ytterbordene på begge sider av taket. Det funka som faen etterpå.

Å strekke fiskesnører fram og tilbake over hustak er et av tiltakene for å unngå at krykkja lager hekkekolonier. Foto: Bård Wormdal

Flyttet på hytta for å unngå plagen

I andre hus er det satt på ekstra bord i vinduskarmene for å gjøre dem brattere og mindre attraktive for krykkja.

Andre huseiere har hengt opp svarte plastsekker over vinduene i håp om at det kunne nytte. I perioder har folk bodd på hytta for å unngå krykkjeplagen.

For de tre fiskebrukene i Berlevåg er krykkjeinvasjonen også ille. Fugleskit og matproduksjon er en dårlig kombinasjon.

Frank Arne Hansen, daglig leder ved Lerøy Norway Seafoods, gjør det han kan for å holde krykkja unna.

– Vi har nylig hatt situasjoner med forurensa drikkevann, nettopp på grunn av avføring fra dyr. Vi vet jo at krykkja skiter ned hele sentrum, og på enkelte plasser lukter det ille. Det er klart at når vi skal drive med næringsmidler for folk og får vi dette i nærmiljøet, er det ikke bra.

Daglig leder, Frank Arne Hansen, ved Lerøy Norway Seafoods er bekymret for hygienen. Foto: Bård Wormdal

Vedtatt å bygge krykkjehotell

Krykkja hekker tradisjonelt i fjellvegger. Ingen vet med sikkerhet hvorfor den fredede fuglen har søkt inn til tettbebyggelse, men erfarne friluftsfolk mener det skyldes økt havørnbestand som presser krykkja til tettbebyggelsen for sikkerhet.

Som første kommune i landet har Berlevåg satt av penger til å bygge en konstruksjon utenfor tettstedet i håp om at krykka heller vil flytte dit.

Fuglehotellet skal stå klart først til neste hekkesesong.