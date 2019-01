Johnny ble alvorlig skadet etter sykehustabbe – nå må kona selge huset

– Har du lyst å hvile deg litt? Vil du ha en pute bak ryggen?

Fredbjørg Nicolaysen er på besøk hos sin ektemann Johnny på sykehjemmet i Alta. For litt over ett år siden bodde de sammen hjemme.

– Det er to verdener. Det var før, og så er det nå. Vi har en voldsomt redusert livskvalitet. Gleden over ting vi kunne gjøre sammen, er kraftig redusert, sier Fredbjørg.

– Er du sliten? Fredbjørg Nicolaysen passer på at ektemannen Johnny har det bra. Hun er veldig fornøyd med fornøyd med behandlingen han får på sykehjemmet. Foto: André Bendixen / NRK

Legesjekken som forandret alt

Johnny Nicolaysen er 100 prosent pleietrengende. 79-åringen har redusert språk og kan verken spise eller gå.

En sterk kontrast fra hans aktive liv med daglige turer opp den lille fjelltoppen bak huset.

I oktober 2017 ble Nicolaysen sjekket for demens på Hammerfest sykehus. En slik prøve tas fra ryggmargen.

Men den blodfortynnende medisinen som han gikk på, ble ikke stoppet av legene under prøvene. Derfor fikk Nicolaysen hjerneblødning etter inngrepet.

Johnny Nicolaysen var en aktiv bestefar som ofte var ute på turer. Dette bildet er tatt på familiehytta april 2017 noen få måneder før Nicolaysen fikk hjerneblødning. Foto: Privat

Svært alvorlig sak

Finnmarkssykehuset sier de tar slike saker svært alvorlig, og gjør det de kan for at noe lignende ikke skal skje igjen.

– Vi er veldig lei oss for denne hendelsen. Sannsynligheten for at dette skulle skje er svært liten, sier kommunikasjonssjef hos Finnmarkssykehuset, Eirik Palm.

Finnmarkssykehuset har all mulig omtanke for dem som er belastet i denne saken, sier Palm.

Eirik Palm er kommunikasjonssjef hos Finnmarkssykehuset og sier helseforetaket er veldig lei seg for hendelsen som førte til at Johnny Nicolaysen fikk hjerneblødning. Foto: Andre Bendixen / NRK

7 av 10 får ikke erstatning

I fjor mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 5677 nye saker. Det resulterte i en utbetaling av totalt 1,014 milliarder kroner i erstatning, som er en økning på 3,5 prosent fra året før.

Likevel er det 70 prosent av dem som søker som ikke får erstatning. Og det tar lang tid før det er avgjort hvor mye penger pasientskadde får.

Selv om det er vedtatt at Fredbjørg og Johnny Nicolaysen skal motta pasientskadeerstatning, venter ekteparet fortsatt på å motta pengene.

– Vi må gå inn i hver enkeltsak, og i dette tilfelle også se på hva som er det økonomiske tapet skaden har ført til. Vi beregner erstatningen i samarbeid med pårørende og advokaten. Det tar noe tid, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg.

Øydis Ulrikke Castberg er kommunikasjonsdirektør hos NPE. Hun sier at det kun har vært sju saker de siste fem årene der pasienter ikke har fått stanset blodfortynnende medikamenter før kirurgisk behandling. Foto: Trine Bråthen / NRK

Må selge huset

Hjemme i Alta er Fredbjørg Nicolaysen travel. Hun er i gang med å selge huset som hun og ektemannen Johnny har bodd i siden de giftet seg i 1969.

85 prosent av mannens pensjon går til hans opphold på sykehjemmet.

Hun har akkurat vært på visning i leiligheten hun skal flytte inn i til sommeren. En leilighet som er tilpasset rullestolbrukere.

– Leiligheten er ikke stor. Jeg er vant med et stort hus, så dette blir nok rart, sier hun.

Nicolaysen vil gjøre det enklere å få mer tid sammen med mannen sin.

Stemningen mellom Fredbjørg og ektemannen Johnny er god på sykehjemmet i Alta. – Vi flørter litt noen ganger. Vi er jo kjærester, sier Fredbjørg. Foto: André Bendixen / NRK

– De dagene jeg ikke er på besøk på sykehjemmet, får jeg dårlig samvittighet. Jeg føler mange ganger at jeg ikke strekker til, og det er veldig sårt.

Planene som hun og mannen hadde sammen om reiser og opplevelser er nå byttet ut med logistikk og et mål om lave dørstokker i leiligheta.

– Jeg synes det er trist og vanskelig, men det må bare bli sånn. Jeg har forsonet meg med det nå. Jeg vil ikke bli bitter.