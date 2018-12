Kjemper for å få høre sin egen samtale med legevakta

Rådgiver i helse- og omsorgs-avdelinga, Steffen Møllevold Bredesen, er enig med Pasientombudet og advokaten, om at lydloggen er en del av pasientjournalen, og at den derfor må gis ut. Bredesen viser til flere paragrafer i lovverket som bekrefter dette. Les mer i faktaboksen under:

Hva som skal journalføres er utdypet i forskrift om pasientjournal. I forskriftens § 8 gis en ikke uttømmende opplisting av hvilke typer opplysninger som skal inngå i journalen. I 8 andre ledd står det:

«Arbeidsdokumenter, pasientens egendokumentasjon, røntgenbilder, video- og lydopptak mv. er å anse som del av journalen inntil nødvendig informasjon er nedtegnet på forsvarlig måte.»

I akuttmedisinforskriften § 20 står videre det om oppbevaring av lydopptak:

«AMK- og legevaktsentralers lydopptak er å anse som en del av pasientens journal. Opptaket skal oppbevares i tre år etter opptaksdato og deretter slettes. Lydopptaket skal likevel ikke slettes der opptaket er brukt som del av beslutningsgrunnlag i tilsyns-, klage- eller erstatningssaker, inngår i annen saksbehandling eller opptaket av andre årsaker har verdi som dokumentasjon. Arkivforskriften § 14 gjelder tilsvarende.»

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5–1 fastslår at pasienten har rett til innsyn i egen journal.

Etter bestemmelsen kan pasienten nektes innsyn dersom det er «påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv», eller innsyn er «klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær».

I rundskriv IS-2015-5 om akuttmedisinforskriften står det på side 23 og 24 om innsyn i lydopptak:

«I merknaden til pasientjournalforskriften § 11 fremgår at når en pasient ber om innsyn, kan det i en del tilfeller være naturlig at helsepersonell tilbyr seg å gå gjennom journalen sammen med pasienten. Lydopptaket gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. Innsyn bør derfor som hovedregel gis i form av adgang til å lytte til lydopptaket i AMK- eller legevaktsentralen. Dette for å supplere lydopptaket, eksempelvis for å forklare ord og uttrykk som er benyttet eller for å gi annen utfyllende og relevant informasjon som ikke fremgår av lydopptaket. Innsyn kan også gis som utskrift av lydopptaket.»